Да лекуваш нелечимото: Поглед в практиката на Иван Завала
Нашият екип от Novinata.bg имаше шанса веднъж в живота да седне и да разговаря с още един невероятен човек от света на акупунктурата. Неговото име е Иван Завала и той е блестящ в това, което прави — думите не са достатъчни, за да го опишат. Иван се занимава и е специализиран в лечението на сериозни хронични и автоимунни заболявания — големите и страшни диагнози, за които всички се страхуваме да говорим. Когато говорим за автоимунни заболявания, обикновено веднага се сещаме за най-тежките състояния като рак, множествена склероза и др., но хроничните състояния са много по-чести, отколкото си мислим — като артрит, мигрени и т.н. Та как Иван лекува неща, които някои лекари не могат? Как помага на хора, на които традиционната медицина не успява? Чрез практикуване на китайска медицина — акупунктура. Иван е светъл, млад специалист с огромен потенциал и нашият екип е щастлив да сподели това интервю с вас.
Жаклин: Здравей, много се радвам да се запознаем и благодаря за възможността да проведем това интервю.
Иван: Здравейте, много ви благодаря за интереса.
Жаклин: Преди да започнем с въпросите, които съм подготвила, искаш ли да ни разкажеш малко за себе си? Просто обща информация.
Иван: Ами, практикувам вече около осем или девет години. Започнах, когато бях едва на осемнадесет, а тази година ставам на тридесет и три, така че са си доста години. Но това не означава, че съм започнал веднага с акупунктура. Първо започнах с други аспекти на китайската медицина, защото, както знаем, китайската медицина има множество практики. Една от тях е техният вид масаж — ортопедичен масаж и други подобни. Така започнах, и не съм се стремял да ставам учител или нещо такова — просто се интересувах от клиничната практика. И тъй като имах много въпроси, на които никой не можеше да ми отговори, трябваше сам да се науча на китайски език, за да мога да чета китайска медицинска литература. Постепенно започнах да отговарям на въпросите и на други хора, докато още бях студент. Бавно, но сигурно, отговорих на хиляди въпроси, докато не се превърнах в нещо като авторитет, ако мога така да се изразя.
Жаклин: Уоу! Любопитството ти се е отплатило. Прочетох малко за теб, докато подготвях въпросите. Видях, че основно практикуваш китайска медицина — как се насочи точно към това? Как разбра, че това е твоята страст? Още в началото ли го откри или дойде по-късно?
Иван: Хм, страхотен въпрос. Имах свои здравословни проблеми, когато бях в гимназията и тогава природната медицина ми помогна най-много — промяна в храненето, упражнения и т.н. Тогава не ми пукаше много за китайската медицина, струваше ми се странна. Но харесвах билколечението и исках евентуално да стана натуропат. Знам, че в Европа има няколко такива направления.
Жаклин: О, да, имаме такива тук.
Иван: И пътят към това ми се струваше труден, но по същото време започнах да се интересувам от китайска философия, така че много идеи ми се въртяха в главата — но по странен начин не ги свързвах с китайската медицина. Това се промени, когато видях една реклама във влака, с който пътувах през годината, която бях отделил, за да разбера какво искам да правя с живота си. Видях реклама за акупунктура и просто… щракна! Така се роди идеята да правя това, което правя днес.
Жаклин: Това е страхотно. В такива моменти просто знаеш, че си открил призванието си. Тук, в Европа, акупунктурата все още не е много разпространена — тепърва започва да набира популярност. А това ме накара да се замисля… автоимунните заболявания са трудна тема, особено диагнози като рак и др. Аз самата имам личен опит с подобни проблеми… Как твоят метод на лечение се сравнява със стандартните лечения, които познаваме?
Иван: Много хора мислят, че китайската медицина е против западната — но това не е така. В Китай — където трябва да гледаме като стандарт — двете са интегрирани. Често комбинацията дава по-добри резултати. А що се отнася до подхода: китайската медицина се стреми да възстанови хармонията и баланса в тялото. Например при автоимунен пристъп, който в западната медицина често се свързва с вирусни инфекции, трябва да се тушират тригерите на този пристъп. Китайската медицина има дълбоко разбиране за механизмите и причинителите — хранене, начин на живот и т.н. Когато човек получава автоимунен пристъп, китайската медицина може почти да „рестартира“ тялото и да го върне в ремисия — да угаси пожара, като лекува самия пристъп.
Жаклин: Ако човек се сблъсква с нещо неясно — когато никой още не знае какво се случва — може ли китайската медицина да помогне да се открие причината? Да се постави диагноза?
Иван: Да. Китайската медицина има т.нар. „функционална“ и „структурна“ диагностика. Ние ги наричаме диагностика чрез „ци“ и диагностика чрез „форма/структура“. Диагностиката на ци е за ситуации, в които човек се чувства уморен, има болки в тялото, главоболия, депресия — всякакви симптоми — а изследванията и кръвните тестове не показват проблем. Може нещо леко да се отклонява, но не до степен за медикаменти. В китайската медицина тези странни групи от симптоми се категоризират като „синдром“, и според него определяме кои органи са свързани със симптомите. Диагностиката е като гледане на съзвездие — симптом по симптом, и накрая виждаме картината. Дори когато западната медицина още не разпознава болестта, ние вече можем да разберем процеса.
Жаклин: Това е гениално! Особено за хора, които живеят в неизвестност. Лечението на автоимунни заболявания е трудно, но от чисто любопитство — кое е най-трудното за лечение?
Иван: Болестта, която винаги ми изниква в съзнанието — и която не съм успявал да лекувам толкова добре, колкото бих искал — е ALS (Амиотрофична латерална склероза). Това не означава, че не опитваме — но най-добрият резултат, който съм виждал, е забавяне на прогресията. Все още не съм видял подобрението, което искам да видя. Това е изключително, изключително трудна болест.
Жаклин: Това е кошмарно заболяване. Но е впечатляващо, че въпреки това се опитвате да лекувате нещо толкова тежко — защото понякога, когато западните лекари чуят ALS, просто се отказват и оставят пациента. И се чудех — освен такива диагнози — има ли нещо, което не би се наел да лекуваш?
Иван: Не, поне нищо, което ми идва наум. Работя в Чайнатаун в Чикаго и там хората знаят — ако ви трябва лекар по китайска медицина, отивате в Чайнатаун. И се очаква това да е възрастен китайски доктор — а после се появявам аз, и пациентите често са изненадани. Но ми вярват — а това е важното. Няма много заболявания, които не бих опитал да лекувам. И именно опитът ме е научил как да работя с комплексни случаи, дори когато първоначално не знам откъде да започна. Имаше един пациент с безброй симптоми, изпратиха го в инфекциозното отделение, защото мислеха, че има инфекция. Нямаше — но въпреки това го държаха там. После дойде при мен с много високи чернодробни показатели и други проблеми. Следвах диагностичния модел на китайската медицина — и той се подобри.
Жаклин: Невероятно! Забелязваш ли, че все повече хора търсят специалисти като теб? Как се приема тази форма на медицина сега — не само в Америка, но и по света?
Иван: Мисля, че става много популярна. Например преподавам много курсове в Южна Америка — всъщност много повече отколкото в САЩ. Като се замисля — преподавам повече извън САЩ, отколкото в тях. В Южна Америка има бум на интерес. В Европа не съм напълно сигурен още — преподавал съм в няколко държави като Италия, Испания, а сега и България, но не съм добре запознат с политическите структури тук. А винаги има политика в медицината. В Чикаго имаме Американската медицинска асоциация и те на практика се опитват да потискат китайската медицина — високи лицензионни такси, почти колкото за лекар, въпреки че нашият финансов диапазон е далеч по-малък. Има и силен евроцентричен фокус. Междувременно в Япония, Южна Корея, Китай, разбира се — има цели болници за китайска медицина. Странно е, че тук не е така.
Жаклин: Мисля, че хората още се страхуват и са скептични. Свикнали сме да отиваме при лекар и да пием хапчетата, които ни предписват. Може би с китайската медицина резултатите идват по-бавно. От личен опит с акупунктура мога да кажа, че изисква време и отдаденост — но ако имаш правилния специалист, резултатите си заслужават. Например Робърт Сарафов — това е човекът, при когото ходя. За толкова кратко време видях повече положителни резултати, отколкото само с традиционна медицина. Може би всичко се свежда до това, че е нещо ново и хората се страхуват от новото.
Говорейки за бъдещето — как се виждаш след 5–10 години? Искаш ли практиката ти да се разширява? Имаш собствена компания — планираш ли да достигне световен мащаб или да остане в няколко държави?
Иван: Целта ми — както аз я описвам — е „като един Стрелец“. Обичам да пътувам и да изследвам. Никога не съм си представял, че ще обикалям света, за да преподавам това. Фокусът ми винаги е бил клиничната практика. В това прекарвам най-много време. Пътуването и преподаването ме отдалечават от пациентите — вече две седмици не съм ги виждал, а те се нуждаят от мен. Това го правя няколко пъти годишно — понякога месец или повече. Това е много време далеч от основната ми мисия — медицината.
Но осъзнах, че медицината не е единствената ми цел. Имат ми е дадена възможност да изразявам себе си чрез китайската медицина. Първото важно нещо е, че китайската медицина трябва да бъде предавана по начин, който — както казва компанията ми — е „източников“ (source-based). Проблемът е, че много хора смесват различни неща в нея. И да — тези неща не са лоши — но не са част от китайската медицина. Хората добавят рейки, кристали и др. — те имат своето място, но не исторически в китайската медицина.
Китайската медицина е много научна по своя си начин. Не е типът двойно-сляпо, плацебо-проучване, но има над 2000 години история и доказателства. Китайците са практични — ако нещо не е работило, щяха да го изхвърлят. Та моята цел е да покажа истинската, изворна китайска медицина. А най-голямата ми мечта — ако мога — е да изградя болница по китайска медицина на Запад. Усещам, че това е мястото, на което трябва да бъда.
Жаклин: Това е чудесна цел! В нашите болници имаме основно конвенционални процедури. Но ако има избор — пациентите ще получат най-доброто от двата свята.
Иван: Още едно нещо, което бих искал да се интегрира: например, дойде при мен една жена с подуване на краката, а аз не знаех, че има сърдечно заболяване. В нормална болница бих могъл да назнача изследвания — а тя категорично отказваше стандартни лекарства. Не казвам, че това е правилно — дори не искаше да посети кардиолог. Но ако имах нужните права, бих назначил изследвания, бих проверил сърцето ѝ — това би подпомогнало работата ми. И при нужда бих могъл да приложа медикаменти. В Китай лекарите комбинират билки с аспирин — и имат страхотни резултати.
Друг пример: при автоимунен пристъп човек понякога има нужда от много силни билки или дори стероиди. Стероидите действат бързо и спират огъня — но след това лечението трябва да се промени. Не можеш да разчиташ само на тях. Но понякога къщата ти гори — и трябва бързо да загасиш пожара. После китайската медицина идва да изчисти и възстанови баланса.
Жаклин: Съгласна съм. Нямам повече въпроси. Само искам да ти кажа, че съм изключително впечатлена от това, което правиш. Желая ти всичко най-добро в професионален и личен план, и се надявам да развиеш това в световен мащаб. Благодаря ти за това интервю.
Иван: Много оценявам това. Благодаря за прекрасния разговор и за времето, което ми отделихте. Беше удоволствие да се запознаем.
Жаклин: И за мен!
Текст: Жаклин Златанова
Снимки: Кристина Тенева
Treating the Untreatable: Inside the Practice of Ivan Zavala
Our team from Novinata.bg had the once-in-a-lifetime chance to sit down with another incredible person from the world of acupuncture. His name is Ivan Zavala, and he is brilliant at what he does — words are not enough to describe it. Ivan specializes in the treatment of serious chronic and autoimmune diseases — the heavy hitters that we all fear and rarely discuss openly. When we talk about autoimmune diseases, we usually immediately think of the most severe conditions like cancer, multiple sclerosis, etc., but chronic conditions are much more common than we realize — conditions like arthritis, migraines, and many more. So how does Ivan treat things that some doctors can’t treat? How does he help people who haven’t found relief in the conventional medical world? By practicing Chinese medicine — acupuncture. Ivan is a bright young professional with tremendous potential, and our team is delighted to share this interview with you.
Jacqueline: Hello, it’s great to meet you, and thank you for this opportunity to sit down and have this interview together.
Ivan: Hello, thank you so much for the interest.
Jacqueline: Before we begin with the questions I’ve prepared, would you like to start by sharing a bit about yourself? Just some general information.
Ivan: Well, I’ve been practicing for about eight or nine years now. I started when I was just eighteen, and this year I’m turning thirty-three, so that’s quite a few years already. But that doesn’t necessarily mean I started acupuncture right away. I first began with other aspects of Chinese medicine, because as we know, Chinese medicine includes many different practices. One of them is their version of massage — orthopedic massage and so on. So I started that early on, and I wasn’t trying to become a teacher or anything like that; I was simply interested in the clinical practice. And because I had so many questions that no one could answer, I had to teach myself Chinese in order to dig into Chinese medical literature. Gradually, I started answering other people’s questions even while still a student. Slowly but surely, I answered thousands of questions until I became something like an authority, so to speak.
Jacqueline: Oh wow. Your curiosity paid off. I read a little bit about you before preparing my questions, and what I read said that you primarily practice Chinese medicine. So how did you get into it? How did you discover this passion? Did you figure it out early in your career, or did it come later?
Ivan: Hmm, great question. I had my own health issues when I was in high school, and natural medicine helped me the most during that time — cutting back certain foods, exercising, and so on. Back then, I didn’t really care about Chinese medicine because it seemed kind of strange to me. But I liked herbal medicine, and I wanted to maybe become a naturopath. I know you have a few of those here in Europe.
Jacqueline: Oh yes, we do have those here.
Ivan: And the journey toward that seemed challenging, but during that time I also got into Chinese philosophy, so a lot of thoughts were swirling in my head. But I didn’t necessarily connect that to Chinese medicine, which is strange to think about now. That was until I saw an ad in the train I was riding during a gap year I took — you know, to figure out what I wanted to do with my life. I saw this ad about acupuncture, and it just clicked. That’s how I got the idea to do what I do.
Jacqueline: That’s awesome. In moments like that you just know you’ve found your calling. Here in Europe, acupuncture isn’t a widely known form of medicine — it’s only just becoming popular. And that made me wonder… autoimmune diseases are very difficult subjects, especially conditions like cancer. And having dealt with personal issues in that area, I’m curious — how does your form of treatment compare to the standard medical treatments we are used to?
Ivan: A lot of people think that Chinese medicine is against Western medicine, and that’s just not true. In China — which we must look to as the standard for Chinese medicine — the two are integrated. Often, combining both gives better outcomes. To answer your question about how Chinese medicine approaches autoimmune diseases: it focuses on reinforcing harmony and overall balance in the body. For example, when someone is experiencing an autoimmune flare, Western medicine often relates it to viral infections — so we need to offset the triggers. Chinese medicine has a deep understanding of mechanisms and triggers — diet, lifestyle, and so on. So when someone is flaring, Chinese medicine can almost reset the body so that it goes back into remission — extinguishing the fire by treating the flare.
Jacqueline: When someone is dealing with something less understood — when no one really knows what’s going on with them yet — can Chinese medicine help discover what is happening? Can it help diagnose a patient in that scenario?
Ivan: Yes. Chinese medicine has what we call “functional” and “structural” diagnoses. In Chinese medicine we refer to these as “qi-based” diagnosis versus “form-based” or “structure-based.” Qi-based diagnosis applies when someone feels tired, has body pain, headaches, depression — all sorts of symptoms — but lab tests and blood work show nothing wrong. Maybe something is slightly off, but not enough to justify pharmaceutical intervention. In Chinese medicine, these unusual clusters of symptoms can be categorized into what we call a “syndrome,” and based on that syndrome we identify which organs correlate with the symptoms. Diagnosing in Chinese medicine is like looking at a constellation — each symptom becomes a star, forming a pattern that leads to the syndrome. Even when Western medicine has not identified a disease, we can already begin to understand the process.
Jacqueline: That’s brilliant! Especially for people who are still dealing with the unknown when it comes to their condition. Treating autoimmune diseases is hard, but out of curiosity — which disease is the hardest to treat?
Ivan: One disease that comes to mind — and that I haven’t been able to treat as effectively as I would like — is ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis). That doesn’t mean we wouldn’t try to treat it, but the best result I’ve seen is slowing its progression. I haven’t yet seen the level of improvement that I want to see, unfortunately. It’s a very, very difficult disease.
Jacqueline: That disease is terrible. But it’s interesting that despite that, you still attempt to treat something as tough as ALS — because sometimes, when Western doctors hear ALS, they immediately think nothing can help, and patients get pushed aside. Also, I was wondering — apart from extremely severe conditions like this — is there anything you would not be willing to treat?
Ivan: Not really, at least nothing I can think of. I work in Chinatown in Chicago, and the reputation there is that if you need a Chinese medicine doctor, you go to Chinatown. And it’s almost always expected to be an older Chinese doctor — and then I walk in, and patients are often surprised. But they trust me, and that’s what matters. There aren’t many diseases I am unwilling to try to approach. And because of that experience, I’ve learned how to treat many complex diseases even when I initially had no idea how — until the patient walked in. There was one patient with tons of different symptoms, and the hospital placed him in the infectious diseases department because they thought he had an infection. He didn’t — but they kept him there anyway. Afterward he came to me with elevated liver markers and other issues, so I followed the diagnostic pattern of Chinese medicine — and he improved.
Jacqueline: Incredible! Do you see more and more people seeking practitioners like you who offer a different type of medicine? How is it perceived now that you and others are spreading it — not only in America but also across the world?
Ivan: I think it’s becoming very popular. For example, I teach a lot of classes in South America — actually far more than in the United States. Now that I think about it, I teach more outside the U.S. than inside it. In South America, there is an explosion of interest. In Europe, I’m not so sure yet — I’ve only taught in a few countries like Italy, Spain, and now Bulgaria, so I’m not very familiar with the politics surrounding Chinese medicine here. Because there’s always political structure in medicine. For example, working in Chicago, we have the AMA (American Medical Association), and they essentially try to repress Chinese medicine. They give us very high licensing fees — higher than nurses, almost as high as medical doctors — even though our financial base is nowhere near a doctor’s. So there is always politics involved. And I think there’s also some Eurocentric focus. Meanwhile, in countries like Japan, South Korea, and of course China, they have entire hospitals dedicated to Chinese medicine. So it’s strange that Chinese medicine does not have stronger institutional support here.
Jacqueline: I think people are still a little scared and skeptical. We’re so used to going to a doctor and taking the pills they prescribe. Maybe results take longer with Chinese medicine. With my own experience in acupuncture, it takes commitment and patience — but if you have the right professional, it’s worth it. Robert Sarafov, for example — that is who I go to — and in such a short time, I saw more positive results than from only going to the regular doctor. So maybe it comes down to the fact that it’s new to people, and they’re afraid to try new things.
Speaking of the future — how do you see yourself moving forward in the next 5–10 years? Do you want your practice to grow? I know you have your own company — do you want it to expand globally or focus on a few countries?
Ivan: My goal — as I like to describe it — is “as a Sagittarius.” I naturally love to travel and explore, and I never imagined traveling the world teaching this. My focus has always been the clinical side. That’s how I spend most of my time. Traveling and teaching takes time away from my patients — I’ve already been away for two weeks from people who need me. And I do this several times a year — sometimes a month or more — and that’s a long time away from my primary purpose, which is medicine.
However, I’ve begun realizing that medicine isn’t my only purpose. I’ve been given a way to express through Chinese medicine. The first thing to understand is that Chinese medicine needs to be conveyed in a way that is — as my company says — “source-based.” The problem people have with Chinese medicine is that they mix many unrelated things into it. And none of those things are bad — but they’re not historically part of Chinese medicine. People add reiki and crystals, and while those have their place, they are not Chinese medicine.
Chinese medicine at its root is scientific in its own way. It’s not double-blind placebo-tested science, but compared to Western medicine, it has more than 2,000 years of history and evidence. The Chinese are very practical — if something didn’t work 2,000 years ago, they would have discarded it. So my goal is to express this source-based approach so people understand what Chinese medicine truly is. And my real dream — if possible — would be to establish a Chinese medicine hospital in the West. I feel that is where I belong.
Jacqueline: That’s a great goal! In our hospitals it’s primarily standard medical procedures. But having the option to choose would allow patients the best of both worlds.
Ivan: One more thing I would love to integrate is — for example — when a patient comes to me, like one woman who had chronic swelling in her legs, and I didn’t know she had a heart condition. Ideally, if I were in a regular hospital, I could order labs and tests — because that woman was completely against taking mainstream medicine. And I’m not saying that was wise — she didn’t even want to see a cardiologist. But if I had the proper clinical authority, I would order tests, check her heart, and have that support my work. And be able, when necessary, to administer pharmaceuticals. Because in China, doctors do exactly that — herbal doctors combine herbs with aspirin and see great results.
Another example: with autoimmune diseases, when someone is having a strong flare, they may need powerful herbal medicine or even steroids. Steroids work fast to stop the flare — but after that, you must change the treatment plan. You can’t rely solely on that. But sometimes you need quick intervention — when your house is on fire, you need to extinguish the flames immediately. And then Chinese medicine comes in to clean up and restore balance.
Jacqueline: I agree. Well, I don’t have any other questions for you. I just want to say before we end that I am so impressed by what you do. I wish you all the best in your professional career and personal life — and I hope you can grow this on a global scale. Thank you so much for this interview.
Ivan: I really appreciate it. Thank you for the wonderful conversation and for taking time out of your day to talk with me. It was great meeting you.
Jacqueline: Likewise!
Text: Jacqueline Zlatanova
Photos: Kristina Teneva