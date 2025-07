Д-р Кон Фан, пианист от Китай: Винаги можем да бъдем по-добри, нали?

Топла юнска вечер… София… облята от лъчите на залязващото слънце. Из малките улички на центъра се намира зала „България“. Място, на което класическата музика предава истинско вълшебство. И точно там се случи магия.

Когато талантът, упоритата работа и любовта към музиката се срещнат се ражда световно известен артист – д-р Кон Фан. Тя самата е като произведение на изкуството – нежна и въздействаща, идваща от една необятна, интересна и хилядолетна държава – Китай.

Тя е тук заедно с маестро Фан Тао и Симфоничният оркестър от Чанша, за да участват в 56тия международен фестивал „Софийски Музикални Седмици“.

Екипът на „Новината“ получи уникалния шанс да разговаря с тази толкова талантлива пианистка госпожа д-р Кон Фан.

Жаклин Златанова : На първо място, за мен е голямо удоволствие да се запозная с човек като вас. Това ме води до първия ми въпрос. За първи път ли изнасяте концерт тук, в България?

Госпожа д-р Кон Фан: Да, за първи път съм тук, в България.

Жаклин Златанова: О, наистина? Какво е мнението ви за България, за хората и за града?

Госпожа д-р Кон Фан: Усетих, че хората са наистина топли. В хотела, в който отседнах, „Балкан Палас“, се случи така, че там имаше две пиана – едно във фоайето, друго в мазето. Затова попитах рецепцията дали мога да се поупражнявам малко в мазето. Те казаха: „О, да! Добре дошли сте да свирите! Също така сте добре дошли да свирите музика на живо“. И тогава, докато репетирах, хората започнаха да слизат по стълбите в мазето, чуха пианото. Много често хората слизаха долу, за да ми кажат колко много им харесва да ме слушат как свиря! Мисля, че хората просто обичат музиката, много обичат класическата музика.

Жаклин Златанова: Да, това е вярно! Как избрахте пианото за свой инструмент?

Госпожа д-р Кон Фан: Мисля, че родителите ми го избраха за мен.

Жаклин Златанова: О, да? Това е забавно.

Госпожа д-р Кон Фан: Но, слава Богу, те избраха правилния инструмент за мен. Аз обичам да свиря на пиано. То е кралят на всички инструменти. Усетих, че това е най-добрият инструмент, с който мога да изразя себе си.

Жаклин Златанова: Иска ми се родителите ми да ме накарат да свиря на пиано, но знаете, че не го направиха.

Госпожа д-р Кон Фан: О, Боже! Това е наистина трудна работа.

Жаклин Златанова: Знам, че е трудна работа, но определено си заслужава. Да чуеш как свирят различни хора е просто невероятно, това прави душата ти щастлива, разбираш ли ме? И така, участвали сте в многобройни международни конкурси и сте спечелили много награди, коя от тях беше най-специалната за вас?

Госпожа д-р Кон Фан: Хм, има различни видове състезания. Някои от тях бяха солови конкурси или конкурси за специални произведения, или конкурси за концерти. Така че смятам, че конкурсите за концерти ми харесаха най-много, защото можех да получа шанса да свиря с оркестър като победител. Това е любимият ми вид конкурс.

Жаклин Златанова: Звучи ми специално със сигурност! Има ли музикално произведение, което обичате да изпълнявате най-много, като нещо, което е много специално за вас?

Госпожа д-р Кон Фан: Много е трудно да се каже, защото като професионални пианисти сме обучени да свирим най-различни стилове музика. Когато бях студент в консерваторията, трябваше да свиря пред жури за финалния изпит и трябваше да свиря пет различни периода – барок, класика, романтизъм и импресионизъм. Което е френска музика и съвременна музика. Така, че бях обучавана на всички различни видове музика. Но за мен мисля, че предпочитам любовната, романтичната музика. Най-хубавата! Кой не обича?

Жаклин Златанова: Знам, че сте и учител. Бихте ли ми казали кое е най-важното нещо, на което искате да научите вашите ученици?

Госпожа д-р Кон Фан: Да, преподавам пиано вече повече от тридесет години. Наистина е благословия да видя тези ученици пораснали и успешни. Все още поддържаме връзка и за да разберем дали все още свирят, а също и колко се наслаждават на музиката. И това ще се предаде на следващото поколение – техните деца. Така че като учител по пиано се чувствам наистина привилегирована не само да ги науча да свирят, но и от факта, че бях наистина добър ментор и те обичаха да бъдат добри приятели с мен. Това е истинска благословия.

Жаклин Златанова: Няма нищо по-важно за един ученик от това да има невероятен учител, който ще го подкрепя и след училище. Интересно ми е също така да разбера какво Ви мотивира да продължите да работите, да преподавате и да свирите?

Госпожа д-р Кон Фан: Класическата музика. Тя е в основата. Най-важното нещо в живота ми. В днешно време е трудно, защото хората имат различни инструменти, а и с всички високи технологии им е трудно да дойдат на концерт на живо. Но много хора все пак идват на концертите на живо и това ги кара да се чувстват много специални и важни. Да можеш да станеш свидетел на нещо подобно на живо и да чувстваш връзка със сцената и публиката. Усещането е по-различно от това да си седиш вкъщи и да гледаш телевизора или да гледаш YouTube. Невероятно е, така че мисля, че нашата работа е да продължаваме да правим всичко това и да въвеждаме все повече хора в този прекрасен свят. Но също така трябва да пътуваш, за да достигнеш до всички тези хора. Да, това е много важно.

Жаклин Златанова: Има ли още нещо, което искате да постигнете? В допълнение към всичко, което сте направили досега?

Госпожа д-р Кон Фан: Да, винаги можем да бъдем по-добри, нали? Винаги да бъдем по-добра версия на себе си. Да бъдем по-добър музикант и по-добър пианист. Продължавам да се уча от други хора, които са добри музиканти, така че когато пътуваме и свирим с различни артисти, това е чудесна възможност и сътрудничество. И можем да общуваме помежду си по целия свят. Също така друга моя страст е да бъда добър преподавател, както вече споменах. Просто смятам, че е толкова важно да помогнем на следващото поколение да се наслаждава на хубавата музика, да усети колко важна е музиката. Когато обичаш музиката, имаш добро сърце и това те прави по-добър човек.

Жаклин Златнова: Имате право. Лично на мен ми е интересно да разбера за коя страна, в която сте пътували, е била любимата Ви?

Госпожа д-р Кон Фан: Била съм в много европейски страни, в 25 различни страни, така че идването ми в България е много специално за мен, защото участието в този музикален фестивал е специално събитие, което продължава два месеца и има разнообразна програма, а този път нашият концерт се изпълнява с невероятен оркестър, който идва чак от Китай, като и двете неща са премиерни за страната. И това наистина представя страната, връзката между България и Китай. Да направим тази връзка още по-силна, така че мисля, че това е много специално. Но ако трябва да бъда честен, нямам любима страна.

Жаклин Златанова: Искам само да ви благодаря, че се съгласихте на това интервю. Беше удоволствие и много обичам да се срещам с невероятни хора като вас, които просто са вдъхновение. Пожелавам ви да продължавате и да правите това, което обичате. Благодаря ви!

„We can always be better, can’t we? – Ms. Dr. Con Fan a pianist from China

A warm June evening… Sofia… bathed in the rays of the setting sun. In the small streets of the centre is Bulgaria Hall. A place where classical music conveys true magic. And that’s where the magic happened.

When talent, hard work and a love of music meet, a world-renowned artist is born – Dr. Con Fan. She is like a work of art herself – gentle and evocative, coming from a vast, interesting and millennia-old country – China.

She is here together with Maestro Fan Tao and the Changsha Symphony Orchestra to participate in the 56th International Sofia Music Weeks Festival.

Novinata.bg’s team got the unique chance to talk to this so talented pianist Ms. Dr. Con Fan.

Zhaklin Zlatanova: First of all, it’s a great pleasure to meet someone like you. Which brings me to my first question. Is this your first time performing here in Bulgaria?

D-r. Cong Fan: Yes, this is my first time here in Bulgaria.

Zhaklin Zlatanova: Oh really? What’s your general opinion of Bulgaria, the people and the city?

D-r. Cong Fan: I felt that people were really warm. At the hotel I stay ,the Balkan Palace, they happened to have two pianos there – one in the lobby one in the basement. So I asked the front desk if I could practice a little bit in the basement. They said “Oh yes! You are welcomed to play! You are also welcomed to play music live. And then while I was practicing the people started coming downstairs to the basement, they heard the piano. Very often people came down to tell me how much they loved hearing me play! I think people just love music, love classical music very much.

Zhaklin Zlatanova: Yeah, that is true! How did you pick the piano as your instrument of choice?

D-r. Cong Fan: I think my parents picked it for me.

Zhaklin Zlatanova: Oh yeah? That’s funny.

D-r. Cong Fan: But thank God they picked the right instrument for me. I love playing the piano. It is the king of all instruments. I felt that it’s the best instrument that I can express myself with.

Zhaklin Zlatanova: I wish my parents made me play the piano but you know they didn’t.

D-r. Cong Fan: Oh my! It’s really hard work.

Zhaklin Zlatanova: I know it’s hard work but it’s definitely worth it. Hearing different people play is just, it makes your soul happy, you know? So, you have participated in numerous international competitions and have won many awards, which one was the most special to you?

D-r. Cong Fan: Hmm, there are different kinds of competitions. Some of them were solo competitions or special works competitions or concerto competitions. So I felt concerto competitions I enjoyed the most because I could get the chance to perform with an orchestra as the winner. That is my favorite competition.

Zhaklin Zlatanova: I sounds special for sure! Is there a piece of music that you enjoy performing the most, like something that’s very special to you?

D-r. Cong Fan: Its very hard to say because as a professional pianist we were trained to play all different styles of music. When I was a student at the conservatory we had to play in front of a jury for the final exam and we had to play five different periods- Baroque, Classical, Romantic and Impressionism. Which is French music and contemporary. So we were trained all different types of music. But for me I think I prefer the love, the romantic music. The best one! Who doesn’t?

Zhaklin Zlatanova: I know that you are also a teacher. Could you tell me what’s the most important thing to teach those students?

D-r. Cong Fan: Yes, I have been teaching piano for over thirty years. Its really a blessing to see those students grown up and successful. We still keep in touch and to find out if they are still performing and also how much they enjoy music. And this will passed down to their next generation- their children. So as a piano teacher I feel really privileged not just to teach them how to play but also the fact I was a really good mentor and they loved to be good friends with me. Its really a blessing.

Zhaklin Zlatanova: Theres nothing more important for a student than having an amazing teacher that’s going to support them even after school. I am also interested to know what motivates you to keep going, teaching and performing?

D-r. Cong Fan: Classical music. Its the core. The most important thing in our lives. In these days its hard because people are having different instruments and also with all the high technology its hard for them to come to a live concert. But many people do come to the live concerts and that made them feel very special and important. To be able to witness something like this live and you feel a connection with the stage and the audience. It feels different from sitting at home and watching the tv or watching YouTube. Its amazing so I think our job is to keep doing all this and keep bringing more and more people into this wonderful world. But also you have to travel to reach out to all of these people. Yes, its very important.

Zhaklin Zlatanova: You have achieved so much in your career but is there something else that you want to achieve? On top of everything you have done so far?

D-r. Cong Fan: Yes, we can always be better, right? Always be a better version of ourselves. To be a better musician and better pianist. I keep learning from other people that are good musicians so when we go travel and performing with different artists it’s a great opportunity and collaboration. And we can communicate with each other all over the world. Also another passion of mine is being a good teacher as I already mentioned. I just think it is so important to help the next generation enjoy good music, to feel how important the music is. When you love music you have a good heart and it makes you a better person too.

Zhaklin Zlatanova: You are correct. I am personally interested to know about which country you have traveled to was your favorite?

D-r. Cong Fan: I have been to many European countries, 25 different countries so coming to Bulgaria is very special to me because attending this music festival is a special event that is two months long and has a various program and this time our concert is performed with an incredible orchestra coming all the way from China with both of those things premiering in the country. And that really represents the country, the connection between Bulgaria and China. To make that relationship even stronger so I think this is very special. But If I have to be honest I don’t have a. favorite country.

Zhaklin Zlatanova: Well I do not have any more questions so id just like to say a huge thank you for agreeing to this interview. It was a pleasure and I absolutely love meeting incredible people like you that just inspire you to keep going and to do what you love. Thank you!

Facebook

Twitter



Shares