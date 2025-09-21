Д-р Енджи Касабие с авторско предаване по Sky News в Абу Даби

Красивата и харизматична диетоложка д-р Енджи Касабие постигна нов впечатляващ връх в своята международна кариера.

След като се превърна в личен консултант на световни звезди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт Де Ниро, както и на редица индийски и холивудски актьори, д-р Касабие вече може да се похвали със собствено авторско телевизионно предаване.

Един от най-големите и влиятелни канали в света – Sky News – ѝ повери продукция, посветена на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Така д-р Енджи Касабие се утвърждава не само като един от най-разпознаваемите специалисти по хранене в световен мащаб, но и като ново лице на телевизионния ефир в Абу Даби.

Форматът на предаването ще бъде изграден с интерактивна концепция – разговори с експерти, практически съвети за здравословен живот и специални гости от различни сфери. Д-р Касабие има амбицията да покани и известни личности от България, с което да популяризира страната ни в глобален мащаб и да създаде мост между културите.

Родена в Бейрут, Ливан, д-р Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където нейните съвети и рецепти вдъхновяват стотици хиляди последователи по целия свят. Избрала България за своя втора родина, тя с гордост издига името ѝ на международната сцена.

🎤 Коментар на Атанас Лазаров, медиен експерт и продуцент:

„Д-р Енджи Касабие е гордост за България. Тя е пример за това как красота, интелект и професионализъм могат да се превърнат в световна марка. Фактът, че Sky News ѝ доверява авторско предаване, е огромно признание и шанс името на България да зазвучи в един от най-динамичните региони на света. Убеден съм, че Енджи ще плени милионите зрители със своята харизма и ще отвори нови възможности за сътрудничество между България и арабския свят.“

