Цветни лехи украсяват булевард Чан’ан в Пекин за честванията на Деня на победата

Десет тематични цветни лехи бяха открити по булевард Чан’ан в Пекин, за да отбележат 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война, съчетавайки тържествено историческо възпоменание с визия за национално възраждане.

Тези цветни аранжировки, с тема, фокусирана върху помненето на историята, почитането на мъчениците, цененето на мира и създаването на бъдещето, привлякоха тълпи от жители и туристи за снимки.

„Аз съм турист тук от Пинсян, Дзянси. Дойдох да видя великолепните пейзажи и просперитета на нашата родина. Толкова е красиво и зрелищно“, каза Сие Джианмей, турист от провинция Дзянси в Източен Китай.

Няколко комплекта цветни лехи живо пресъздават епичните истории за Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия, включително два забележителни примера в района на Донгдан.

Една от тези цветни лехи е с факла като централен елемент, заобиколена от елементи като слънчогледи. Украсена е с думи, изобразяващи темата на цветната композиция и годините 1945-2025.

Втората цветна леха, с изображение на Великата китайска стена, артистично изобразява 14-те години на упоритата и героична съпротива на китайския народ срещу японската милитаристическа агресия.

Освен че размишляват върху историята, цветните композиции показват и солидния напредък на Китай. На кръстовището Сидан по булевард Чан’ан, четири комплекта цветни лехи подчертават сцени от съвременни технологии, съживяване на селските райони и градско развитие, илюстрирайки просперитета на страната и благосъстоянието на нейния народ.

Една цветна леха представя постиженията на Китай в развитието и бъдещата визия чрез експозиция, съсредоточена около учени, работници и фермери, изобразявайки просперираща сцена, символизираща висококачественото развитие на страната.

Друга цветна леха подчертава технологичните постижения чрез елементи като китайския изследователски ледоразбивач Xuelong 2, известен още като Snow Dragon 2, пилотирания космически кораб Shenzhou-20 и хуманоиден робот, отразявайки решимостта Китай да се превърне в световен лидер в науката и технологиите.

„Това ме изпълва с огромна гордост. Искам да изложа детето си на тези експонати, за да се научи да обича страната ни още от малък. Надявам се, че това ще го вдъхнови да учи усилено и да се превърне в човек, който наистина може да допринесе за обществото и страната в бъдеще“, каза Цуй Сюеруи, турист от провинция Хубей в централен Китай.

„Общо над 300 вида цветя бяха използвани в цветните лехи по булевард Чан’ан този път, като над 100 от тях са нови и местни сортове. Сред тях над 40 нови разновидности дебютират в цветните лехи по алеята“, каза Сю Синнан, служител на Бюрото по горите и парковете на община Пекин.

Украсите ще останат изложени след големите възпоменателни събития в Китай, както и военния парад на 3 септември, и ще продължат до Националния празник в началото на октомври.

Видео:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares