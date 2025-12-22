ЦК на ККП: Разширяване вътрешното потребление е най-приоритетната задача за 2026 г.
Началникът на Службата по финансовите въпроси към ЦК на ККП представи подробности за наскоро приключилото заседание на ЦК на ККП по икономическите въпроси, проведено на 10 и 11 декември в Пекин.
По думите му разширяването на вътрешното потребление е определено като най-важната задача за следващата година. През настоящата година вътрешното потребление остава стабилно и през първите три тримесечия е допринесло с 71% за икономическия растеж на страната.
В момента Китай преминава от фокус основно върху потреблението на стоки към по-балансиран модел, който включва както стоки, така и услуги. Докато в някои сектори растежът на потреблението на продукти се забавя, търсенето на услуги в области като културата, туризма, грижите за възрастни хора и децата нараства бързо. В тази връзка ще бъдат разработени мерки за увеличаване на доходите на градските и селските жители чрез насърчаване на висококачествена и пълна заетост. Ще продължи и поетапното повишаване на основните пенсии за градското и селското население с цел засилване на потребителската способност.
Необходимо е също така по-ефективно да се разгръща потенциалът на потребителското търсене и постепенно да се премахват неразумните ограничителни мерки. Ще се подкрепят регионите, които имат условия да въведат пролетни и есенни ваканции за началните и средните училища, като едновременно с това ще се гарантира правилното прилагане на разпределените платени отпуски за служителите, посочи още началникът на службата.