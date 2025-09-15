CIFTIS показва как научно-техническите иновации дават нови възможности на спорта

Усъвършенстваните научни и технологични иновации, представени на тазгодишното Международно изложение за търговия с услуги в Китай (CIFTIS), могат да позволят на хората да изпитат по-добре радостта от спорта.

Петдневното събитие започна в сряда в Пекин под мотото „Приемете интелигентните технологии, дайте тласък на търговията с услуги“.

Тазгодишната тематична изложба за спортни услуги включва пет изложбени зони с обща площ от 7650 квадратни метра.

На панаира състезателен симулатор може да предостави на потребителите различни шофьорски преживявания, като отблъскване, неравности по пътя и безтегловност. Той може дори да подпомага професионалните състезателни пилоти в ежедневната им тренировка.

VR технологията е намерила приложение и в спортове като тенис на маса, ски и баскетбол. Системата „Chinese Eagle Eye“ е оборудвана с множество високоскоростни камери и AI технология за визуално проследяване, която може да предостави прецизна помощ при отсъждане на засади и спорни решения на съдиите в спортове като футбол и тенис.

На панаира за първи път беше представена система за пречистване на вода с ниско съдържание на хлор за плувни басейни.

„В него се използва основна технология, наречена AFM, активиран филтър. Чрез този филтър точността на филтриране на водата може да достигне микрони, приближавайки се до стандарта на водата, която пием директно. Всички плувни басейни, басейни за гмуркане и тренировъчни басейни за тазгодишните Национални игри са използвали тази система с ниско съдържание на хлор“, каза Ян Лиджинг, изложител.

В зоната за изложби на открито също са организирани различни спортни събития, които допълнително стимулират ентусиазма на посетителите към спорта.

„Това дава възможност на повече хора да се занимават със спорт и да изпитат радостта и очарованието от спорта. Също така разкрива потенциала на спортното потребление и по-добре стимулира висококачественото икономическо развитие“, каза Сяо Дзинли, организатор на тематичната изложба „Спортни услуги“ на CIFTIS.

Видео с български субтитри:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares