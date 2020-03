Чуждестранните блогъри се възхитиха на танцьора от клипа на Little Big

Танцьорът Дмитрий Красилов от Алтай, който участва в клипа на Little Big – Uno, радва чуждестранни блогъри и медии.

„Има толкова много харизма“, казва един от коментаторите на канала wiwibloggs, цитиран от „Взгляд“.

Авторът на канал FrenchBaguette също похвали както песента на групата, така и самия Красилов.

В чуждестранните музикални медии видеоклипът на Little Big към песента Uno беше наречен „напълно откачен“. „В него има дори танц с колена, който придружава видеото, и е честно казано много забавен“, пише порталът The Line of Best Fit.

Русия ще се яви на международния конкурс „Евровизия“ в Холандия тази година с песента Uno на групата Little Big.

Музикалният продуцент Йосиф Пригожин в коментара си към вестник „Взгляд“ отбелязва, че в песента Uno има видима хармония между музика, стил и визуално представяне.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ