Чуждестранни политици приветстват честванията за Деня на победата в Китай

Политици от Унгария, Словакия и Беларус реагираха положително на речта на китайския президент Си Дзинпин на тържествено събиране в сряда на площад Тянанмън в Пекин, посветено на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

В интервюта за China Media Group (CMG) и China Global Television Network (CGTN), официалните лица споделиха своите мисли за речта на Си и събирането за Деня на победата.

„Събуждам се в 4 часа сутринта, за да чуя речта на вашия президент Си. Той каза, че човечеството отново е изправено пред избор между мир или война, диалог или конфронтация и печеливши резултати или игри с нулев резултат. Това е много важно. Напълно съм съгласен. Митата и санкциите не са бъдещето. Диалогът и разбирателството между цивилизациите са най-добрият път за бъдеще с мир и развитие“, каза Михал Бартек, заместник-председател на Комисията по отбрана и сигурност и член на Националния съвет в Словакия.

Дюла Турмер, председател на Унгарската работническа партия, заяви, че възпоменателните събития са важно напомняне на хората в Европа за ролята, която Китай изигра в победата над фашизма.

„Речта на президента Си Дзинпин беше силно визионерска. Той описа героизма, устойчивостта, постоянството и жертвите на китайския народ по време на войната. В обръщението си той подчерта също, че китайският народ не таи негодувание; по-скоро е снизходителен и нетърпелив да развива сътрудничество със страни по света. Военният парад демонстрира силата, военната и икономическата мощ, както и политическия авторитет на Китайската народна република – грандиозно събитие, без аналог в световната история“, каза Турмер.

„Ние, европейците, включително унгарците, знаем много малко за събитията от Втората световна война в Азия. За нас войната е свързана предимно с Европа. И все пак, на тази 80-годишнина, ние също така напомняме на унгарския народ, че без съпротивата на китайския народ би било несигурно дали народите на Европа биха могли да победят фашизма. Приветстваме посланието на президента Си Дзинпин, че човечеството трябва да се поучи и да помни уроците от Втората световна война“, продължи той.

Сергей Рачков, председател на Постоянната комисия по международни въпроси на Камарата на представителите на Беларус, заяви, че възпоменателните събития са почит към историята и ще допринесат за международния мир и сигурност.

„С провеждането на тези възпоменателни дейности Китай отдава почит на историята. Няма съмнение, че тези церемонии ще допринесат значително за поддържането на международния мир и сигурност. Ние високо ценим ролята на Китай във Втората световна война“, каза Рачков.

Източник: AMSP.link

