Чидем Сефероглу: Искам да запазя душата на турската кухня и култура

В сряда вечер /12.03/ в София негово превъзходителство посланик Мехмет Саит Уянък даде ифтар по случай свещеният месец на мюсюлманите. На ифтара присъстваха много гости – председателя на народното събрание на република България, посланици и дипломати, политици, общественици и медии.

Посланикът се беше погрижил гостите да усетят и се насладят на турската кухня и култура. Неговата голяма изненада беше, че вечерята беше приготвена от специално поканен главен готвач и неговият екип от Истанбул.

Истанбул…градът на контрастите, мястото, където се срещат Запада и Изтокът, Европа и Азия. И точно в този емблематичен град, в още по-емблематичният квартал Бейоглу се намира ресторант „Ходан“. Място, в което човек преживява вкусове, цветове и изкуство…изкуството да създаваш храна не само с ръцете си, но и със сърцето си.

Шеф Чидем с топлата си усмивка успя да завладеегостите с автентичната турска кухня с модернистични нотки.

Бих препоръчала на всички любители на вкусната храна, приготвена с любов и поднесена с финес, ако сте в Истанбул да посетите ресторант „Ходан“ и да се оставите шеф Чидем да ви поглези. Не само с невероятни вкусове, а и с прекрасно топло отношение.

Специално за Новината.бг, пред Кристина Тенева тя се съгласи да даде ексклузивно интервю:

Кристина: Благодаря ви много за възможността да проведем това интервю. Нека започнем от така: какво Ви вдъхнови да станете готвач?

Шеф Чидем: Когато бях малка, бях много добра в готвенето. След като станах майка на сина си, реших да опитам да стана готвач, след като синът ми порасна достатъчно и бях по-свободна. Но когато навърших 30 години, получих втора университетска степен и тогава окончателно реших да стана готвач.

Кристина: След това, което опитахме тази вечер, мисля че сте взели правилно решение. Kое е любимото Ви ястие?

Шеф Чидем: Любимото ми ястие определено е kuru fasulye /това е бял боб под формата на яхния, поднесен с варен бял ориз/

Кристина: (Смее се) И моето също!Но конкретно турската версия! Като главен готвач съсредоточавате ли се само върху солени ястия, или се занимавате и със сладкиши? Ако да, харесва ли Ви?

Шеф Чидем: Само солени ястия. Сладкишите са много трудни за правене, но са вкусни за ядене.

Кристина: (Смее се) Да! Хубаво е да се яде, но не и да се приготвя. Но трябва да кажа, че десертът тази вечер беше фантастичен!

Шеф Чидем: Благодаря!

Кристина: Имате ли любим шеф-готвач, на когото искате да приличате? Може би турски готвач или някой извън страната?

Шеф Чидем: Имам много готвачи, които харесвам, но особено харесвам Елена Арзак, която живее в чужбина. Тя е моята любимка. Семса Денизсел също е друг готвач, когото съм наблюдавала как се развива и начина, по които готви. Тя е в Истанбул. Преди време тя имаше ресторант в Истанбул, но за съжаление го затвори. Бях много натъжена от това, защото Семса е моя добра приятелка. Когато отворих ресторанта си „Ходан“ в Истанбул, Семса дойде в ресторанта и си спомням, че ми каза: „Гордея се с теб!“ „Ти си по-добър от мен!“, „Отворила си по-добър ресторант от моя!“. Тя (Семса) също така каза: „Моля те, не се разстройвай, че моят ресторант затвори“

Кристина: Тя звучи като истинска приятелка. И така, кажете ми какво търсите, когато наемате някого във вашия ресторант?

Шеф Чидем: (смее се) Търся луди хора! Луди мъже и жени. Защото кухнята не е място за нормални хора.Нужно е да приемат нещата по различен начин. Имам невероятен екип.

Кристина: Обичате ли да експериментирате с храната?

Шеф Чидем: Много обичам да опитвам различни кухни и искам да интегрирам традиционната кухня в модерната, защото е много важно за турската култура и кухня да се добави този модерен щрих. Така че да, наистина обичам да опитвам нови неща. Но не достатъчно лудо, за да загубя истинската душа на турската кухня и култура. Например днес имахте салата с черешово сорбе. Това всъщност е вариант на един стил на готвене от Газиантеп. Хората от Газиантеп обикновено добавят лед към салатата, но аз исках да е сорбе.

Кристина: О, уау, наистина? Салатата беше много вкусна. Много ми хареса! Беше различен вид вкус, но по много добър начин се съчетаваха съставките. Наистина ми хареса и определено бих я пробвалаотново!

Госпожо Чидем, благодаря ви много за отделеното време и за отговорите на всичките ми въпроси.

I want to keep the soul of Turkish cuisine and culture – the lovely and talented Chef Cidem Seferoglu from Turkey

On Wednesday evening /12.03/ in Sofia, His Excellency Ambassador Mehmet Sait Uyanak gave an iftar on the occasion of the holy month of Muslims. The Iftar was attended by many guests – the Speaker of the National Assembly of the Republic of Bulgaria, ambassadors and diplomats, politicians, public figures and media.

The Ambassador made sure that the guests were able to experience and enjoy Turkish cuisine and culture. His big surprise was that the dinner was prepared by a specially invited chef and her team from Istanbul.

Istanbul…the city of contrasts, the place where West and East, Europe and Asia meet. And it is in this iconic city, in the even more iconic Beyoglu district, that Hodan Restaurant is located. A place where one experiences flavours, colours and art… the art of creating food not only with your hands, but also with your heart.

Chef Cidem with her warm smile managed to captivate guests with her authentic Turkish cuisine with modernist touches.

I would recommend to all lovers of delicious food, prepared with love and served with finesse, if you are in Istanbul to visit Hodan Restaurant and let Chef Cidempamper you. Not only with amazing flavours, but also with a wonderful warm attitude.

Especially for Novinata.bg, she agreed to give an exclusive interview:

Christina: Thank you so much for the opportunity to conduct this interview. Let’s start like this: what inspired you to become a chef?

Chef Chidem: When I was little, I was very good at cooking. After I became a mother to my son, I decided to try to become a chef once my son was old enough and I was more free. But when I turned 30, I got a second university degree and that’s when I finally decided to become a chef.

Christina: After what we tried tonight, I think you made the right decision. What’s your favorite dish?

Chef Chidem: My favorite dish is definitely kuru fasulye/this is white beans in the form of a stew served with boiled white rice/.

Christina: (laughs) Mine too! But specifically the Turkish version! As a chef, do you only focus on savory dishes, or do you also do sweets? If so, do you like it?

Chef Chidem: Only savory dishes. Pastries are very difficult to make but delicious to eat.

Christina: (laughs) Yes! It’s nice to eat, but not to cook. But I have to say, the dessert tonight was fantastic!

Chef Chidem: Thank you!

Christina: Do you have a favorite chef that you want to be like? Maybe a Turkish chef or someone from outside the country?

Chef Chidem: I have many chefs I like, but I especially like Elena Arzak, who lives abroad. She’s my favorite. Semsa Denizsel is also another chef I’ve watched develop and the way she cooks. She is in Istanbul. She had a restaurant in Istanbul a while ago, but unfortunately it closed. I was very sad about that because Semsa is a good friend of mine. When I opened my restaurant Hodan in Istanbul, Semsa came to the restaurant and I remember she said to me, „I’m proud of you!“, „You’re better than me!“, „You opened a better restaurant than mine!“. She (Semsa) also said, „Please don’t be upset that my restaurant closed.“

Christina: She sounds like a real friend. So tell me, what do you look for when you hire someone at your restaurant?

Chef Chidem: (laughs) I’m looking for crazy people! Crazy men and women. Because the kitchen is no place for normal people. They need to take things differently. I have an amazing team.

Christina: Do you like to experiment with food?

Chef Chidem: I love trying different cuisines and I want to integrate traditional cuisine into modern cuisine because it’s very important for Turkish culture and cuisine to add that modern touch. So yeah, I really like trying new things. But not crazy enough to lose the real soul of Turkish cuisine and culture. For example, today you had cherry sorbet salad. It’s actually a variation of a Gaziantep style of cooking. Gaziantep people usually add ice to their salad, but I wanted it to be a sorbet.

Christina: Oh, wow, really? The salad was delicious. I loved it! It was a different kind of taste, but it was a very good way to combine the ingredients. I really enjoyed it and would definitely have it again!

Mrs Chidem, thank you so much for your time and for answering all my questions.

Chef Chidem: And thank you for liking my food and for doing this interview.

