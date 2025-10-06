Честванията на Празника на средата на есента по целия свят показват очарованието от китайската култура

По целия свят се проведоха оживени тържества по случай Празника на средата на есента, които събраха китайци от чужбина и местни общности, за да споделят традициите и културния чар на празника.

Разнообразни културни представления, заедно с практически дейности като приготвяне на лунни сладкиши, опитване на калиграфия и носене на Ханфу (традиционно китайско облекло Хан), добавиха към богатата празнична атмосфера.

В белгийската столица Брюксел на 22 септември в Китайския културен център се проведе концерт „Лунен момент за спомен“ по случай Празника на средата на есента 2025, на който присъстваха над 160 китайски и белгийски представители от различни сектори. Сред тях беше местен жител, който е учил в Китай в продължение на една година.

„В [Пекинския университет за език и култура] учих един месец, не само за да подобря китайския си език, но и за да опозная Китай по-добре, защото мисля, че имаме много да учим един от друг“, каза той пред Китайската централна телевизия.

В Исламабад, Пакистан, по време на тържествата по случай Празника на средата на есента китайци от чужбина приготвяха лунни сладкиши. Културните представления на вечерта също плениха публиката, включващи рецитации на поезия, танци и хорово пеене, наред с други дейности.

Радостни тържества се проведоха и в Африка.

Събитие в Дърбан, южноафрикански пристанищен град, привлече над 1500 зрители в събота. Двадесет млади артисти представиха ярък танцов пир, който интерпретира темите на фестивала за „събиране, хармония и копнеж“, позволявайки на публиката дълбоко да усети чара и емоцията на китайската култура.

„Тази вечер беше чудесна вечер да бъда част от Празника на средата на есента и особено от празненството, което беше изразено от танцьорите тук. Насладих се“, каза Нонтембеко Нотемба Бойс, председател на законодателния орган на Квазулу-Натал.

Също на африканския континент в Лусака, Замбия, се проведе честване на Националния ден на Китай и Празника на средата на есента. Изпълнения, включващи танци, бойни изкуства и инструментална музика, създадоха силна празнична атмосфера.

„Гледката на развяващото се червено китайско знаме и ритмите на познати песни ме карат да се чувствам отново в родината си“, каза Фу Менг, китаец в чужбина, живеещ в Замбия.

В Джакарта, Индонезия, градинско парти по случай Празника на средата на есента привлече много местни жители да се докоснат до китайската култура в неделя. Участниците направиха и опитаха лунни сладкиши. Присъстващите също така взеха четки, за да напишат китайски йероглифи като „Средата на есента“ и „Късмет“ и облякоха изящния Ханфу, за да се потопят напълно в празничната радост.

„Много ми хареса. [Това е] първият път, когато правя лунен сладкиш, [и] е много вълнуващо. Много съм щастлив да правя лунен сладкиш“, каза жител на Джакарта.

Празникът на средата на есента е голям традиционен китайски фестивал, който се отбелязва на 15-ия ден от осмия месец по китайския лунен календар, когато луната достига най-пълната си и ярка светлина през нощта. Тази година денят се пада на 6 октомври.

По време на фестивала семейства и приятели се събират, за да споделят лунни сладкиши, да се възхищават на луната и да запалят фенери, за да се насладят на щастието от събирането отново.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares