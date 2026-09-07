Чесънът става горчив? Вероятно го добавяме в грешния момент

Малка грешка при готвенето е достатъчна, за да превърне приятния аромат на чесъна в неприятна горчивина

Чесънът е една от онези съставки, които могат напълно да преобразят вкуса на ястието. Само няколко скилидки са достатъчни за прекрасен аромат, но има една уловка – чесънът изгаря изключително лесно.

Защо чесънът става горчив?

Най-честата причина е прекалено дългото готвене на висока температура. Особено когато чесънът е ситно нарязан или пресован, малките парченца се нагряват много бързо.

Първоначално ароматът става по-силен и приятен, но ако продължим да го пържим, чесънът започва да покафенява, а след това и да прегаря. Именно тогава се появява характерният остър и горчив вкус, който може да се усеща в цялото ястие.

Кога да го добавим?

Ако приготвяме ястие с лук, моркови, чушки или други зеленчуци, обикновено е по-добре да не започваме с чесъна.

Първо запържваме продуктите, които се нуждаят от повече време, а чесъна добавяме към края на запържването. В много случаи са му достатъчни около 30 секунди до минута, докато започне да ухае приятно.

След това можем веднага да добавим домати, бульон, вода, сметана или друга течност според рецептата. Така температурата в съда спада и рискът чесънът да изгори значително намалява.

И размерът има значение

Колкото по-ситно е нарязан чесънът, толкова по-бързо се готви. Пресованият или настърган чесън може да изгори почти неусетно, докато целите или едро нарязани скилидки издържат по-дълго на топлина.

Затова, ако рецептата изисква силно нагорещен тиган, добавете ситно нарязания чесън по-късно.

Малкият трик:

Не чакайте чесънът да стане тъмнокафяв. Когато усетите силния му аромат и той започне съвсем леко да променя цвета си, обикновено е време да добавите следващата съставка.

Тези няколко секунди могат да бъдат разликата между ароматен, апетитен чесън и горчив вкус, който трудно се поправя.

Текст: Жаклин Златанова

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