Червеният полумесец на Емирейтс подкрепя операция „Рицарен рицар 3“ с нов конвой за помощи за Газа

257-ият конвой с хуманитарна помощ от ОАЕ влезе в ивицата Газа в рамките на операция „Chivalrous Knight 3“ в подкрепа на палестинския народ, като превозваше материали за подслон и зимни дрехи, за да подобри защитата на засегнатите семейства по време на студеното време.

Новият конвой включва 15 камиона, превозващи около 300 палета с помощи, с общо тегло от приблизително 182 тона материали за подслон и разнообразни зимни дрехи. Те включват палатки и необходими отоплителни уреди, които помагат за осигуряването на по-безопасно настаняване на семействата, които са загубили домовете си или са били принудени да напуснат.

С подкрепата на Червения полумесец на ОАЕ (ERC) значителна част от товара на конвоя е предназначена за инициативи за зимни дрехи, които включват зимни якета и различни топли дрехи, раздавани на деца, жени и възрастни хора. Тези артикули имат за цел да ги предпазят от силни студени вълни и да облекчат трудностите им в лагерите и засегнатите райони.

Емиратският Червен полумесец, в координация с екипите на място от операция „Chivalrous Knight 3“, продължава да изпраща специализирани конвои, фокусирани върху материали за подслон и зимни нужди, в отговор на нарастващите хуманитарни нужди в ивицата Газа и за да се осигурят основни условия на живот за засегнатите и разселени семейства, особено като се има предвид, че спадащите температури все повече се отразяват на тяхното благосъстояние.

Този конвой е част от поредица от конвои с помощ от ОАЕ в рамките на операция „Chivalrous Knight 3“, която продължава хуманитарните си усилия за осигуряване на подслон, храна и основни грижи за палестинския народ, в сътрудничество с хуманитарни партньори и агенции, ръководени от Червения полумесец на ОАЕ.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares