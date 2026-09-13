ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ с благотворителна инициатива: Вместо цветя – надежда за Иван

Училището призовава родители, ученици и учители да превърнат традиционния букет за 15 септември в дарение за 16-годишно момче

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ отправи благотворителен призив в навечерието на първия учебен ден – вместо или наред с традиционните цветя за 15 септември да бъде направено дарение в подкрепа на 16-годишния Иван.

За поредна година училището избира да превърне празника на новото начало в жест с по-дълготраен смисъл. Този път гимназията подкрепя каузата на „Програма Генерация“, насочена към осигуряването на необходимата медицинска помощ и рехабилитация за момчето.

Иван се нуждае от 10 000 евро

Иван е роден без слух и досега не е чувал звук и не е проговорил. Преди година той и сестра му губят майка си – единствения им родител. Грижата за него поема 19-годишната му сестра.

Според информацията от кампанията Иван не може самостоятелно да излиза навън, да пътува с градски транспорт до училище или да потърси помощ при необходимост. Основната му връзка със света е неговата сестра.

За покриване на неотложните му нужди са необходими 10 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за спешно зъболечение под обща анестезия, слухови апарати за двете уши и слухово-речева рехабилитация с логопед и специалист по жестов език.

Букетът може да се превърне в помощ

От Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ канят цялата училищна общност да се включи в инициативата.

Вместо обичайния букет за първия учебен ден родителите и учениците могат да отделят средствата или част от тях за каузата на Иван. Дарения могат да бъдат направени и директно чрез кампанията на „Програма Генерация“.

Така 15 септември може да се превърне не само в празник на образованието, но и в ден на съпричастност и надежда за едно момче и неговото семейство.