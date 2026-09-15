ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ откри новата учебна година с усмивки и вдъхновяващи послания

Диляна Гюрова от JA Bulgaria поздрави учениците и ги насърчи да вярват в своя потенциал и смелите си идеи

С много усмивки, вълнение и нови срещи започна учебната година в Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“. В първия учебен ден училището посрещна своите настоящи и нови ученици, както и бивши възпитаници.

От гимназията пожелаха на учениците успешна и вдъхновяваща година, изпълнена с нови знания, приятелства и възможности за развитие.

Специален гост на откриването беше Диляна Гюрова, ръководител на програма „Учебна компания“ на JA Bulgaria. Тя отправи поздрав към учениците и ги насърчи да вярват в своя потенциал и възможностите си.

„Нека бъде година на любопитство, приятелства, смели идеи и много поводи за гордост. Добре дошли отново в училище!“, пожелаха от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“.

Началото на новата учебна година поставя пред учениците нови предизвикателства и възможности да развиват своите знания, умения и идеи както в класната стая, така и чрез различни образователни инициативи.