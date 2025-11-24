Център за красота „Изида“ – красота, вдъхновение и признание във Варна

В сърцето на Варна, на ул. „Цар Иван Срацимир“ 66, Център за красота „Изида“ се превръща в любимо място за хора, които търсят професионална грижа, спокойствие и модерни терапии.

Тук красотата се разглежда като преживяване – съчетание от стил, баланс и истинска отдаденост към клиента.



Салонът предлага богата селекция от услуги – от релаксиращи и терапевтични масажи, Head SPA ритуали и професионална грижа за лице, до маникюр, миглопластика, грим и модерни апаратни процедури като лазерна епилация и RF лифтинг. Всяка процедура е създадена да подчертае естествената красота и да върне усещането за лекота и увереност.

Тази година Център „Изида“ получава и специално признание – номинация за престижните награди „Върховете“, която го нарежда сред водещите имена в сферата на красотата и естетиката. Отличията ще бъдат връчени по време на благотворителния спектакъл „Кауза на звездите“ – събитие, което обединява музика, мода и танц в подкрепа на младите таланти на България.



Грандиозният спектакъл ще се състои на 5 декември 2025 г. от 19:00 ч. във Военноморски клуб – Варна, под творческата организация на Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и попизпълнител. Водещи на вечерта ще бъдат самият Недялков и PR експертът Десислав Димитров. Специален гост е очарователната Десислава Димитрова.

Номинацията на „Изида“ е признание за високия стандарт, за професионализма и безусловната грижа, с които екипът посреща всеки клиент. Атмосферата в салона е уютна, модерна и вдъхновяваща – пространство, където качеството е водещо, а клиентът винаги е в центъра.

Център за красота „Изида“ – място, където красотата оживява, а доверието се превръща в най-ценната награда.

