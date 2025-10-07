Цената на златото достигна близо 4000 долара, поставяйки нов рекорд

Цената на златото скочи до близо 4000 щатски долара за унция във вторник, поставяйки нов рекорд, поради множество фактори, включително затварянето на правителството на САЩ, очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв и ескалиращото геополитическо напрежение, тъй като настроенията на пазара за „безопасни убежища“ отново се засилиха.

Към 08:33 ч. пекинско време във вторник, фючърсите на златото с доставка през декември на Нюйоркската търговска борса се увеличиха с 0,59% до 3999,9 щатски долара за унция.

Спот цената на златото в Лондон беше 3974 щатски долара за унция, което е увеличение с 0,35%.

Видео:

Източник: CCTVPlus

