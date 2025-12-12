ЦБ ще заведе иск за възстановяване на загуби срещу Euroclear в Арбитражния съд на Москва

ЦБ ще заведе иск срещу депозитаря Euroclear заради ситуацията с руските активи, съобщи регулаторът.

„Във връзка с незаконните действия на депозитаря Euroclear, които причиняват загуби на Банката на Русия, както и във връзка с официално разглежданите от Европейската комисия механизми за пряко или непряко използване на активи <…> без съгласието на Банката на Русия, <…> се подава искова молба в Арбитражния съд на град Москва срещу депозитаря Euroclear за възстановяване на причинените <…> загуби“, се казва в прессъобщението.

Регулаторът уточни, че действията на Euroclear са нанесли вреда на ЦБ поради невъзможността да разполага с активите.

Банката на Русия определи плановете на Европейската комисия да използва замразените средства като незаконни, запазва си правото без предизвестие да защитава правата си и ще оспори действията на ЕК пред компетентните органи.

Ситуацията с активите

След началото на специалната операция Европейският съюз и страните от Г7 блокираха около половината от руските валутни резерви. Над 200 милиарда евро се намират в ЕС, основно по сметките на Euroclear. Москва предприе ответна стъпка: активите на чуждестранни инвеститори от неприятелски страни и доходите от тях се натрупват по специални сметки от тип „С“. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.

ЕС, който обеща да помага на Киев толкова дълго, колкото е необходимо, изчерпа всички налични ресурси, а страните от общността не желаят да отпускат средства от собствения си бюджет. В момента Европейската комисия се стреми да получи съгласието на Белгия за използване на руските активи.

Става въпрос за сума от 185 до 210 милиарда евро под формата на т.нар. репарационен кредит. Твърди се, че Украйна ще го върне след края на конфликта, ако Москва „й изплати материалните щети“.

Властите на кралството засега отказват да изпълнят това изискване на ЕС. Премиерът на Белгия Барт де Вевер нарече предложението на Еврокомисията кражба и не изключи подаването на жалба в съда.

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви, че решението за конфискация на активи може да бъде взето на срещата на върха на Европейския съюз на 18 декември.

източник: ria.ru



Facebook

Twitter



Shares