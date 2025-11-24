Църковната ни община „Свети Климент Охридски“ в Мюнхен отпразнува своя патронен празник

На 23.11.2025 г. Българската православна църковна община „Свети Климент Охридски“ в град Мюнхен отпразнува своя патронен празник с тържествена архиерейска света Литургия, оглавявана от Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний с участието на ставрофорен свещеноиконом Недялко Калинов, дългогодишен енорийски свещеник при едноименния храм и свещениците, отец Тихомир Милков от град Регенсбург, отец Райко Синев от град Щутгарт и гостуващия отец Емил Иванов.

Митрополит Антоний донесе частица от мощите на свети патриарх Евтимийн Търновски, които бяха изнесени за поклонение през целия ден.

Църковните песнопения бяха изпълнени от хора на църковната община с ръководител Мартин Пенев, подпомаган от Дамян Димитров от хора при БПЦО „Свети Йоан Рилски“ в град Лондон.

Преди светата литургия беше извършено подстрижение за четец и певец на 18-годишния Йоан, мирянин от енорията в град Мюнхен.

В своята празнична проповед митрополит Антоний изрази радостта на голямата благодат, която изпълни днешния ден – да се празнуват едновременно два стълба на Българската православна църква – свети Климент Охридски и свети патриарх Евтимий Търновски. Архиереят обърна внимание на житието на свети патриарх Евтимий, както и неговия завет към българския народ – да се уповава на Светата Единосъщна Троица и да не секва неговото упование в Бога през тъмните векове на турско робство.

Митрополитът напомни за несекващата благодат на евангелската проповед, завещана от свети Климент Охридски Чудотворец, запалил искрицата на просвещението за българския народ. Неговото свято дело и неуморен труд са превърнали тази искрица в огън, който през годините до днес никога не е загасвал, защото грижовно е бил съхраняван от ревностните свещенослужители и просветители на Българската православна църква.

Митрополит Антоний изрази специална благодарност към енорийския свещеник ставрофорен иконом Недялко Калинов за неговото дългогодишно и всеотдайно служение като душепастир на църковната община в град Мюнхен.

От своя страна отец Недялко Калинов отвърна с благодарност към митрополит Антоний за неговата неуморна ангажираност за църковните общини в Западно- и Средноевропейска Епархия.

Отец Недялко обяви началото на тазгодишната дарителска кампания на Българската православна църковна община в град Мюнхен за подкрепа на социалната кухня на Видинска света митропория при храм „Свети Никорай Мирликийски“ в град Видин. Даренията се приемат както в храма на църковната община, така и по банков път.

Празникът беше уважен и от генералния консул на Република България в град Мюнхен г-н Стефан Йонков, придружен от служители на генералното консулство.

Непосредствено след светата Литургия в залата към църковния храм гости и приятели на общината се насладиха на богата трапеза с разнообразни и вкусни постни български ястия.

В приятелска и уютна атмосфера пред настъпващото Рождество Христово отмина един прекрасен и незабравим ден на църковната община в град Мюнхен, изпълнен с голяма благодатна радост.

Автор: Ивелина Нацкина

