Буркина Фасо и Нигер потвърждават подкрепата си за целостта на Мароко

Буркина Фасо и Нигер потвърдиха във вторник своята твърда и непоколебима подкрепа за териториалната цялост на Кралство Мароко, като приветстваха приемането от Съвета за сигурност на ООН на историческата резолюция 2797, която закрепва, в рамките на мароканския суверенитет, плана за автономия, предложен от Кралството, като сериозна, надеждна и трайна основа за постигане на решение на въпроса за Мароканска Сахара.

Тази позиция беше изразена от министъра на външните работи, регионалното сътрудничество и буркинците в чужбина Карамоко Жан Мари Траоре и министъра на външните работи, сътрудничеството и нигерийците в чужбина Бакари Яу Сангаре, по време на срещата им с министъра на външните работи, африканското сътрудничество и мароканците, живеещи в чужбина, Насер Бурита, в рамките на участието им в Конференцията за жертвите на тероризма в Африка, която се провежда на 2 и 3 декември в Рабат.

Г-н Траоре потвърди в тази връзка подкрепата на Буркина Фасо за Инициативата за автономия, представена от Кралство Мароко, която представлява единственото надеждно и реалистично решение за разрешаване на този спор. Министърът на външните работи на Буркина Фасо приветства също така откриването на генерално консулство на Буркина Фасо в Дахла на 23 октомври 2020 г.

В рамките на срещата между Насер Бурита и неговия нигерски колега М. Сангаре, Мароко и Нигер подписаха споразумение за сътрудничество в областта на дипломатическото обучение между Мароканския институт за обучение, изследвания и дипломатически науки (IMFRED) и Националния институт за дипломатически и стратегически науки (INEDS) на Нигер. Споразумението има за цел да предостави на Нигер рамка за ползване на опита на Мароко в областта на дипломатическото обучение. То има за цел да подкрепи Националния институт за дипломатически изследвания (INEDS) на Нигер, който скоро ще отвори врати, подчерта М. Сангаре по време на пресконференция.

Организирана от Министерството на външните работи, африканското сътрудничество и мароканците, живеещи в чужбина, с подкрепата на UNOCT, първата конференция за африканските жертви на тероризма е безпрецедентна инициатива, която поставя африканските жертви на тероризма в центъра на стратегическите дебати за превенция и борба с насилието и екстремизма. Конференцията събира представители на африкански правителства, както и асоциации на африкански жертви на тероризма, изследователи и специализирани експерти. Дискусиите се фокусират върху съществената роля, която оцелелите могат да играят в инициативите за превенция и устойчивост чрез своите свидетелства, опит и участие в възстановяването на засегнатите общности.

