Бургас посрещна „Вкусовете на България“ с музика, кулинарни изкушения и много настроение

С много настроение, музика, български традиции и кулинарни изкушения снощи – 5 септември, на Морска гара – Бургас, бе официално открит фестивалът „Вкусовете на България“.

Още от началото на празничната вечер мястото се изпълни с многобройни гости от България и чужбина, които се събраха, за да станат част от едно пъстро събитие, посветено на богатството на българската кухня, традиции и култура.

Фестивалът предложи на посетителите възможност да се докоснат до разнообразието на българските вкусове, а свободният вход допринесе за големия интерес към събитието. Морска гара се превърна в своеобразна сцена на българската кулинарна и музикална традиция.

Звездни шеф-готвачи дадоха старт на празника

Специални гости на откриването бяха едни от най-атрактивните шеф-готвачи, познати на зрителите от популярните телевизионни формати „Hell’s Kitchen“ и „MasterChef“.

Пред публиката застанаха Никола Симеонов, Десислава Трифонова, Илиян Събков и Марианна Александрова, които внесоха допълнителен колорит и професионален кулинарен дух в първата фестивална вечер.

Събитието показа по атрактивен начин, че българската кухня не е само част от ежедневието ни, а богатство, което заслужава да бъде представяно, съхранявано и популяризирано.

Музика, аплодисменти и добро настроение

Не по-малко важна част от откриването бе музикалната програма.

За доброто настроение на гостите се погрижиха Пламена Петрова и Ивелина Иванова, които допринесоха за празничната атмосфера.

Водещ на вечерта бе Искрен Пецов – познатият латино идол на България, който със своето характерно сценично присъствие и популярни хитове успя да поведе публиката в ритъма на празника.

Красимир Недялков – завръщане след 47 години

Сред емоционалните моменти на вечерта бе и появата на Красимир Недялков.

Артистът е свързан с Бургас още от самото начало на своя творчески път. През далечната 1979 година той прави първите си стъпки като манекен и танцьор, поставяйки началото на дългогодишна творческа история.

47 години по-късно Недялков отново се завърна в Бургас, но този път като поп изпълнител.

Завръщането му в града, от който е тръгнал, носеше особен символичен заряд. От първите стъпки на младия манекен и танцьор до сцената на днешния поп изпълнител – една творческа история, която отново намери своята връзка с Бургас.

Празник за всички

Откриването на „Вкусовете на България“ се превърна в истински празник за жителите и гостите на града.

Музика, вкусна храна, напитки, български традиции и много усмивки изпълниха Морска гара – Бургас. Събитието събра хора от различни поколения и от различни места, обединени от любовта към българската кухня и култура.

Първата фестивална вечер остави след себе си много настроение, срещи и емоции и даде силен старт на „Вкусовете на България“ – събитие, което превърна Бургас в своеобразна витрина на българските вкусове и традиции.

А морето, музиката и ароматите на българската кухня направиха вечерта още по-незабравима.