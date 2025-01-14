Брой 80 на „Стълба към небето“ с иконом Дилян Цветков и доц. д-р Костадин Нушев

Софийска света митрополия представя на зрителите поредния епизод на предаването „Стълба към небето“ в YouTube канала на „Епархийски глас ТВ“.

Можете да го гледате във видеото по-долу.

В първата част на програмата предлагаме на зрителите истинска история за св. Паисий Светогорец от неговия сподвижник на Света Гора в миналото – настоящият Месогийски митрополит Николай.

След това, заедно с иконом Дилян Цветков разговаряме за покаянието, изхождайки от призива на Спасителя, звучащ в литургийното евангелско четиво през изминалата Неделя след Богоявление: Покайте се, защото се приближи царството небесно.

А накрая посрещаме в студиото доц. д-р Костадин Нушев от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с когото коментираме казуса около старостилния разкол, особено актуален през последните седмици.

Предаването „Стълба към небето“ може да гледате и в телевизионния ефир на Канал 3 в неделя след 10:30 ч. и да го слушате по радио „Епархийски глас“ в понеделник и сряда от 13:30 ч.

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