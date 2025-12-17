сряда, декември 17, 2025
Общество

Бреговата охрана започва учение на реда в подготовка за специалните митнически операции на Хайнан

Във вторник бреговата охрана на Китай (CCG) започна учение за правоприлагане, за да се подготви за предстоящите специални митнически операции на целия остров в пристанището за свободна търговия Хайнан, които ще започнат в четвъртък.

Водено от клона на CCG в Южнокитайско море, тридневното учение включва множество морски власти. CCG е разположила няколко оперативни групи за учението, което е предназначено да подобри съвместните възможности за реагиране за борба с морската контрабанда и незаконната имиграция.

Учението, което се провежда едновременно в множество морски райони около остров Хайнан, се фокусира върху серия от учения за правоприлагане, предназначени да тестват координационните способности на оперативните групи.

Тези учения включват интегрирани мисии за въздушно-морско разузнаване и търсене, координирани прихващания, бързи операции за качване на борда и контрол, както и съвместни операции за морска и сухопътна инспекция и изземване.

„В съответствие с обединеното разполагане, по време на това съвместно учение за правоприлагане проведохме поетапни и зонирани морски патрули. Симулирайки сценарии като морска контрабанда и незаконна имиграция, проведохме целенасочени упражнения, като например ситуационна осведоменост за морски цели, откриване и проследяване на подозрителни плавателни съдове, координирано прихващане и качване на борда за контрол. Тези упражнения ефективно тестваха и подобриха нашите възможности за изпълнение на мисии“, каза Джуо Пинджао, офицер от бреговата охрана.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/AzujOTCqICw

Източник: AMSP.link

