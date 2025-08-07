Бразилската кафена индустрия търси нови пазари, след като американските мита нанесоха тежък удар

Бразилският сектор на кафето се подготвя за щетите, причинени от новия кръг от американски мита, но сред тази нестабилност някои виждат това като възможност за компаниите да заобиколят потенциалните сътресения, като се насочат към нови пазари другаде.

Много бразилски производители и износители на кафе се надяваха, че ценните им продукти ще бъдат пощадени от увеличението на американските мита, особено предвид значението на кафето за американските потребителски пазари. Въпреки широката опозиция обаче, 50-процентното мито, наложено от САЩ върху бразилските продукти, влезе в сила в сряда.

Това означава, че бразилското кафе сега е обект на едни от най-високите вносни мита в света, въпреки че САЩ внасят около 35% от кафето си от Бразилия.

Анализаторите отбелязват, че макар и да има много предимства да се разполага с толкова голям пазарен дял при нормални обстоятелства, това може да бъде и рисковано.

„Да разчиташ силно на един единствен пазар понякога е много положително. По-лесно е. Трябва да разбереш само регулациите на една страна, профила на един потребител и да оптимизираш производството си съответно. Това води до по-ниски разходи и по-голяма ефективност. Но също така създава уязвимост“, казва Жулиана Инхас, икономист в Insper, частен университет със седалище в Сао Пауло.

През последните години Бразилия започна да разнообразява износа си на кафе и се насочи към повече дестинации в Азия и Близкия Изток. Забележително е, че в същия ден, в който бяха обявени новите тарифи на САЩ, Китай също разреши на 183 допълнителни бразилски компании да изнасят кафе на огромния си пазар.

Растежът на потреблението на кафе в Китай през последните години е значителен и привлича вниманието на производители и търговци от цял свят, а Бразилия работи за увеличаване на дела си на този ключов пазар. С новите тарифи на администрацията на Тръмп, които засягат сериозно бразилското кафе, усилията за разширяване се ускоряват.

Макар че кафеният сектор в Бразилия може да понесе незабавен удар, докато се ориентира в тази несигурна нова тарифна среда, някои смятат, че в дългосрочен план той може да излезе по-силен, като стане по-разнообразен, по-конкурентоспособен и по-глобален.

„Това е възможност за Бразилия да стане по-малко зависима, да разнообрази пазарите си и да добави стойност, тъй като Китай има различно възприятие за качеството на бразилските специални кафета. Така че те се приемат добре в тази специфична ниша. Това е начин да добавим стойност и към нашите зелени зърна, а също така [добра възможност] за марките“, каза Виктор Мелао, търговец на кафе за MasterInt Group.

След като напрежението със САЩ се засили, Бразилия ще обяви официално отговора си на увеличението на митата на 18 август, когато външното й министерство ще подаде искане до Световната търговска организация (СТО) да оспори мерките, приети от Съединените щати.

