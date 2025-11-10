Бразилия е изнесла за Русия кафе на рекордна стойност през октомври

Бразилия увеличи износа на кафе за Русия до рекордните 74 млн. долара през октомври

Бразилия увеличи износа на кафе за Русия през октомври до рекордните 74,4 милиона долара, установи РИА Новости.

Според данни на бразилската митница, стойността на доставките е нараснала почти шест пъти на месечна база и с 30 процента на годишна база.

В резултат на това Русия стана седмият основен вносител на кафе от страната. Лидер беше Германия с 267,3 милиона долара, в тройката влязоха също САЩ (140,2 милиона) и Италия (118,4 милиона).

При това в физически израз за месец износът от страната скочи 5,5 пъти, а за година, напротив, леко намаля — с 2,5 процента, достигайки 11,8 хиляди тона. Причината беше ръстът на цените на кафето от сорта арабика, най-големият производител на което е Бразилия, с една четвърт за година.

От началото на 2025 г. руските компании са закупили на пазара на страната 57,7 хиляди тона кафе на стойност 362,4 милиона долара, спрямо 51 хиляди на стойност 211,8 милиона година по-рано.

източник: ria.ru



