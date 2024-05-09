Братският гроб на 45 съветски войници във Варна

Братският гроб на 45 съветски войници се намира в централното градско гробище. Андреев П. е погребан тук. И., Белов А. Н. , Бутенко С. П. , Верговски Г. И., Пистолетът В. Н. , Nestlé A. К. , Губенко А. М. , Двиняников Ю. А. , Double I. И., Даншев Н. Н. , Журков А. И., Железният човек Л. Б. , Иванов М. А. , Иващенко А. Аз съм. , Караулов В. Г. , Кърпачев С. А. , Козулев К. С. , Кравчук Л. С. , Кудряшов В. Н. , Курганов I. А. , Левин М. К. , Леонов М. А. , Максимович Ф. , Маскарад I. М. , Майкъл Б. Н. , Назаров К. С. , Омелченко А. С. , Осачук А. М. , Plutachin S. П. , Посад I. А. , Расторгуев С. А. , Садовски В. Б. , Соломатин Г. П. , Смирнов В. П. , Старков Н. Е. , Сухарев I. Е. , Сушков В. Ф. , Усов А. И., Батамук Х. Х. , Хамзин О. Х. , Чакалов И. С. , Червеков А. А. , Шевченко П. И., Яковлев В. Ф. Двама от изброените военнослужещи са жени.

#Победа79#ДорогамиПобеды

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