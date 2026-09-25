От музикалните спектакли и незабравимите звезди до сватбите, модата и ежедневието – как Боливуд се превърна в огледало на индийското общество

Когато чуеш думата „Боливуд“, вероятно си представяш ярки костюми, огромни танцови сцени, любовни истории, музика и публика, която познава филмовите звезди почти като членове на собственото си семейство.

Но Боливуд е много повече от това.

Той е част от огромната индийска филмова индустрия и се превръща в един от най-силните културни феномени на съвременна Индия. Филмите не просто забавляват милиони хора — те влияят върху музиката, модата, езика, представите за любовта, семейството, богатството, социалните отношения и дори върху начина, по който индийците си представят самата нация.

Има обаче едно важно уточнение:

Боливуд не е синоним на индийското кино.

Боливуд се отнася основно до хинди киното, базирано в Мумбай. Индия има множество други големи филмови индустрии — на тамилски, телугу, бенгалски, малаялам, маратхи и други езици. Именно това многообразие прави индийското кино толкова огромно и различно.

Мумбай — градът, в който се ражда филмовата мечта

Историята на Боливуд е неразривно свързана с Мумбай, някогашния Бомбай.

И това не е случайно.

Мумбай е огромен търговски, финансов и културен център, в който през XIX и XX век се срещат хора от различни региони, езици, религии и социални среди.

Именно тази смесица се оказва изключително плодородна почва за киното.

Първата публична прожекция на филми в Мумбай се състои през 1896 г., когато са показани кратки филми на братята Люмиер. Само няколко години по-късно местни пионери започват да създават собствени филми.

Така градът постепенно се превръща в център на индийското кино.

Днес UNESCO определя Мумбай като един от водещите центрове на световната филмова индустрия и посочва, че близо половината индийски филми и телевизионни продукции се снимат и произвеждат в града.

Дадасахеб Фалке — човекът, който поставя началото

Когато се говори за началото на индийското кино, едно име неизбежно изплува — Дхундирадж Говинд Фалке, известен като Дадасахеб Фалке.

През 1913 г. той създава Raja Harishchandra, считан за първия пълнометражен индийски ням филм. Индийското правителство и официалният туристически портал на страната го представят като ключова фигура в раждането на индийското кино.

Филмът е вдъхновен от древната индийска митология.

Това е изключително важно.

Още в самото начало индийското кино започва да използва собствената културна памет като материал за разказване на истории.

Вместо просто да копира западните филми, то постепенно изгражда собствен език.

Митове…Епоси…Религия…Семейство…Морал…Любов…Жертва.

Тези теми ще останат в основата на индийското популярно кино и десетилетия по-късно.

Когато филмите започват да говорят

След ерата на немите филми идва революция.

През 1931 г. излиза Alam Ara, считан за първия индийски пълнометражен говорещ филм.

И тук се появява един от най-важните елементи на индийското кино:

музиката.

В западното кино музикалният филм постепенно се превръща в отделен жанр.

В Индия песента и танцът много по-често са интегрирани директно в повествованието.

Героят може да изрази любовта си чрез песен.

Семейството може да празнува чрез танц.

Конфликтът може да бъде представен чрез музикална сцена.

Понякога една песен може да разкаже това, което десетки минути диалог не могат.

Така музиката се превръща не просто в допълнение към филма.

Тя става част от самия начин, по който историята се разказва.

Защо индийските филми са толкова музикални?

За да разберем това, трябва да погледнем извън киното.

Индия има изключително богати традиции на музикалния театър, танца, народните представления и разказването на истории чрез песни.

Киното наследява част от тази култура.

Затова в един типичен боливудски филм може да има романтична сцена, драматичен конфликт, комедия, екшън и музикална последователност — понякога всичко в рамките на една история.

Особено популярна става т.нар. masala формула — смесица от различни жанрове, включваща романтика, драма, комедия, екшън и музика. Изследванията върху историята на бомбайското кино отбелязват, че тази форма се утвърждава особено силно през 1970-те години.

Именно тази комбинация прави индийските филми толкова разпознаваеми.

Златната ера на индийското кино

След независимостта на Индия през 1947 г. киното започва да играе още по-голяма роля в обществото.

Страната е огромна и изключително разнообразна.

Различни езици…Различни религии…Различни региони…Различни социални групи.

Киното предлага общо пространство, в което милиони хора могат да гледат едни и същи истории, да слушат едни и същи песни и да разпознават едни и същи герои.

През 1950-те и 1960-те години се появяват филми, които се превръщат в класика.

Mother India, Pyaasa, Mughal-e-Azam и други произведения показват, че популярното кино може едновременно да бъде зрелищно и да говори за сериозни теми. Националният музей на индийското кино посочва именно тези филми сред ключовите произведения в историята на индийското кино.

Темите включват:

бедност;

социална несправедливост;

семейство;

любов;

саможертва;

чест;

конфликт между традиция и модерност;

отношения между различните обществени класи.

Така киното започва да прави нещо много важно:

да превръща обществените проблеми в лични истории.

Боливуд и идеята за индийската идентичност

След независимостта Индия трябва да изгради модерна национална идентичност в една страна с огромно езиково, религиозно и културно разнообразие.

Точно тук киното получава необичайно силна роля.

Изследванията върху хинди киното отбелязват, че то активно участва в оформянето на представите за нацията — чрез истории за герои, семейства, войници, свобода, жертва и социална справедливост.

Но киното не просто казва:

„Ето какво е Индия.“

То показва много различни версии на Индия.

Селото…Големият град…Богатото семейство…Бедният работник…Мигрантът…Влюбените…Религиозните общности…Индийската диаспора…Традиционното семейство…Модерната млада жена…Амбициозният млад човек.

Това позволява на публиката да се разпознае в киното.

Героите, които стават национални символи

Боливудската звезда в Индия често е много повече от актьор.

Тя може да се превърне в културен символ.

Филмовите звезди имат огромно влияние върху модата, прическите, начина на говорене, рекламата и популярната култура.

Зрителите не просто гледат филмите…Те следят живота на звездите.Идолизират ги…Копират дрехите им…Научават песните им…Цитират репликите им.

Понякога дори политическата кариера на известни актьори показва колко силна може да бъде връзката между киното и обществения живот.

Това е една от особеностите на индийската култура на знаменитостите.

В Холивуд звездата може да бъде огромна.

В Индия тя често се превръща в част от ежедневния обществен разговор.

Музиката, която излиза от екрана

Една от най-големите тайни на Боливуд е, че песента често става по-известна от самия филм.

Музиката може да се появи по радиото, в магазините, по телевизията, на сватби, в клубове и на семейни празници.

Така филмът излиза извън киносалона.

Песента се превръща в самостоятелно културно преживяване.

Тук има и интересна професионална традиция — playback singing.

Актьорите на екрана често не изпълняват сами песните.

Професионални певци записват вокалите предварително, а актьорите синхронизират движенията си с тях при снимките.

Така се създава специфичният боливудски модел, при който актьорът, певецът, композиторът и хореографът заедно изграждат музикалната сцена.

Боливудската сватба — когато киното влиза в реалния живот

Един от най-интересните примери за влиянието на киното е индийската сватба.

В много филми сватбата е огромно зрелище.

Цветни дрехи…Музика…Танци…Семейство…Украса…Песни…Емоции.

И киното оказва влияние върху начина, по който реалните хора си представят празника.

Боливудските песни се превръщат в част от сватбените танци.

Костюмите на звездите вдъхновяват модата.

Хореографиите от филмите се пресъздават от семействата.

Така границата между филмовия свят и реалността става почти невидима.

Модата — от екрана към улицата

Киното не просто показва дрехи.

То ги прави желани.

Сари, шервани, бижута, прически, цветове и модели могат да станат популярни след появата им във филм.

Особено силно е влиянието на филмите върху сватбената мода.

Една героиня се появява с определен модел сари.

След известно време подобен дизайн може да бъде видян по сватби и празници из цялата страна.

Така киното се превръща в огромна модна витрина.

Боливуд и индийската диаспора

Индийското кино има още една особеност.

То не остава в Индия.

Милиони хора от индийски произход живеят извън страната — във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, държавите от Персийския залив и много други места.

За тях индийският филм може да бъде връзка с езика, музиката, храната и семейните традиции.

Така Боливуд се превръща в своеобразен културен мост между Индия и индийската диаспора.

Това е една от причините индийските филми да придобият глобална публика.

Но Боливуд не е цялото индийско кино

Това е важно да се подчертае.

Индия има множество могъщи регионални филмови индустрии.

Телугу киното…Тамилското кино…Малаяламското кино…Бенгалското кино…Маратхи киното…Канадското кино…И много други…Тези индустрии имат свои звезди, жанрове, традиции и публики.

В някои периоди регионалните филми дори се превръщат в огромни национални и международни хитове.

Изследванията върху индийското кино подчертават именно това многообразие — индийското кино представлява множество езикови и регионални индустрии, а хинди киното е само една част от по-голямата система.

Затова е по-точно да кажем:

Боливуд е лицето на хинди киното, но индийското кино е много по-голям свят.

Film City — фабриката за мечти

В западните покрайнини на Мумбай се намира Film City, днес известен и като Dadasaheb Phalke Chitranagari.

Комплексът е създаден през 1977 г. от правителството на щата Махаращра като голям център за филмово производство. Според официалния туристически портал на Индия той обхваща приблизително 520 акра и включва студиа и открити пространства, които могат да бъдат преобразявани в различни декори.

Едно от най-интересните неща за Film City е способността му да се превръща в почти всичко.

Село…Град…Дворец…Полицейски участък…Болница…Улица…Чужда държава.

Всичко зависи от декора.

И точно това е магията на киното.

Една и съща площадка може да бъде десетки различни места.

Киното като икономика

Боливуд не е само култура.

Той е и огромна индустрия.

Около филмите съществуват хиляди професии:

актьори; режисьори; оператори; монтажисти; сценографи; костюмографи; гримьори; хореографи; музиканти; композитори; танцьори; осветители; техници; продуценти; дистрибутори.

UNESCO посочва, че филмовият сектор на Мумбай осигурява заетост на милиони хора и има значителен принос към индийската медийна и развлекателна икономика.

Това превръща киното в цяла екосистема.

Един успешен филм не означава само приходи от билети.

Той може да доведе до продажби на музика, стрийминг права, телевизионни права, реклама, мърчандайзинг и международни дистрибуции.

От киносалона към стрийминга

Днес Боливуд се променя.

Публиката вече не гледа филми само в огромните киносалони.

Стрийминг платформите промениха начина, по който индийските продукции достигат до зрителите.

Филм или сериал може да бъде гледан в Мумбай, Лондон, Дубай или Ню Йорк почти едновременно.

Това увеличава международното влияние на индийското кино.

Но също така променя самите истории.

Публиката става по-разнообразна.

Жанровете се смесват.

По-често се появяват по-реалистични истории.

Темите стават по-смели.

А регионалното кино получава нова международна видимост.

От Боливуд към света

Индийското кино отдавна не е ограничено до Южна Азия.

Филмите достигат до публика в Азия, Африка, Близкия изток, Европа и Северна Америка.

Танците се превръщат в част от международната попкултура.

Боливудски песни се използват в чужди продукции.

Индийски актьори и режисьори работят по международни проекти.

А зрителите, които никога не са били в Индия, започват да разпознават определени визуални символи:

цветни костюми; музика; танци; семейни празници; огромни сватби; Мумбай; индийски пейзажи.

Разбира се, киното не показва цялата реалност на Индия.

То създава своя версия на Индия.

Но именно тази версия може да има огромна културна сила.

Защо Боливуд се превръща в част от националната култура?

Защото киното прави нещо, което малко други изкуства могат.

То събира история, музика, език, мода, семейство, митология и съвременен живот в една история.

Индиец може да отиде на кино заради любовната история.

Друг — заради песните.

Трети — заради звездата.

Четвърти — заради социалната тема.

Но всички гледат един и същ филм.

И после говорят за него.

Пеят песните му.

Копират танците.

Обличат дрехите от филма.

Цитират репликите.

Това е моментът, в който киното престава да бъде просто развлечение.

То става част от ежедневната култура.

Боливуд — огледало и фантазия

Може би най-точно е да кажем, че Боливуд е едновременно огледало и фантазия.

Огледало, защото показва реални обществени проблеми — семейни конфликти, бедност, класови различия, любов, миграция, традиция и модерност.

Но и фантазия, защото преувеличава всичко.

Любовта е по-голяма.

Сватбите са по-пищни.

Танците са по-сложни.

Драмата е по-силна.

Героите са по-героични.

Музиката е навсякъде.

И именно това преувеличение е част от чара му.

Киното като национална памет

В продължение на повече от век индийското кино записва промените в обществото.

От немите филми на Дадасахеб Фалке.

До първите говорещи продукции.

От черно-бялото кино на следвоенните години.

До цветните музикални спектакли.

От социално ангажираните филми.

До масала блокбъстърите.

От големия киносалон.

До стрийминг платформите.

Историята на индийското кино всъщност е и история на променяща се Индия.

Затова днес в Мумбай съществува National Museum of Indian Cinema, който проследява развитието на киното от неговите ранни дни до съвременната дигитална ера и съхранява костюми, плакати, реквизит и други материали.

Това е символично.

Защото филмите, които някога са били просто забавление, вече са част от културното наследство.

Индия, разказана чрез кино

В крайна сметка Боливуд не се превръща в част от националната култура само защото произвежда много филми.

Той става важен, защото хората започват да живеят с тези филми.

Песните влизат в сватбите.

Костюмите — в модата.

Репликите — в ежедневния език.

Героите — в колективното въображение.

Историите — в представите за любов, семейство, чест и успех.

А Мумбай се превръща в символ на една огромна мечта — градът, в който човек може да пристигне без нищо и да се опита да стане звезда.

Затова Боливуд е повече от филмова индустрия.

Той е музика, мода, история, митология, бизнес и колективна фантазия, събрани на едно място.

И може би точно това обяснява защо, когато светлините изгаснат и започне поредният индийски филм, милиони хора не просто гледат история.

Те гледат част от собствената си култура.

Статия на Кристина Тенева

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