Богоявление в Москва: столичани се потопиха в светените ледени води

Около 100 000 души присъстваха на празничните богослужения по случай Богоявление в почти 500 църкви в столицата на Русия, а около 35 000 вярващи участваха в Богоявленските къпания.

В съответствие със санитарно-епидемиологичните мерки за сигурност тази година в руската столица Москва бяха организирани 57 места за къпане в отвори в ледените води на реките и езерата в града. Вижте как изглеждаше Богоявленското къпане на езерата Свето и Нижне Майско, както и край измайловския Вернисаж.

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“ Кирил Зиков/Агенция „Москва“ Кирил Зиков/Агенция „Москва“ Кирил Зиков/Агенция „Москва“

Езеро Нижнее, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“ Кирил Зиков/Агенция „Москва“

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ