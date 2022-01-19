Богоявление в Москва: столичани се потопиха в светените ледени води
Около 100 000 души присъстваха на празничните богослужения по случай Богоявление в почти 500 църкви в столицата на Русия, а около 35 000 вярващи участваха в Богоявленските къпания.
В съответствие със санитарно-епидемиологичните мерки за сигурност тази година в руската столица Москва бяха организирани 57 места за къпане в отвори в ледените води на реките и езерата в града. Вижте как изглеждаше Богоявленското къпане на езерата Свето и Нижне Майско, както и край измайловския Вернисаж.
Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“
Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“
Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“
Езеро Нижнее, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“
Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“
Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“
Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“
Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“
Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“
източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ