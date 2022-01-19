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Общество 

Богоявление в Москва: столичани се потопиха в светените ледени води

Недялко Тенев

Около 100 000 души присъстваха на празничните богослужения по случай Богоявление в почти 500 църкви в столицата на Русия, а около 35 000 вярващи участваха в Богоявленските къпания.

В съответствие със санитарно-епидемиологичните мерки за сигурност тази година в руската столица Москва бяха организирани 57 места за къпане в отвори в ледените води на реките и езерата в града. Вижте как изглеждаше Богоявленското къпане на езерата Свето и Нижне Майско, както и край измайловския Вернисаж.Светото езеро, Москва

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“Светото езеро, Москва

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“Светото езеро, Москва

Светото езеро, МоскваАндрей Никеричев/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Езеро Нижнее, Москва

Езеро Нижнее, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Кирил Зиков/Агенция „Москва“Вернисаж в Измайлово, Москва

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Вернисаж в Измайлово, Москва

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Вернисаж в Измайлово, Москва

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Вернисаж в Измайлово, Москва

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“Вернисаж в Измайлово, Москва

Вернисаж в Измайлово, МоскваКирил Зиков/Агенция „Москва“

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

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