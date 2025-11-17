Бляскаво събитие в подкрепа на младите таланти: „Кауза на звездите – Награди Върховете“ идва на 30 януари 2026 г.

На 30 януари 2026 г. от 19:00 часа Сити Марк Арт Център – София ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните събития в светския и културния календар – „Кауза на звездите – Награди Върховете“.



Инициативата, създадена и организирана от Красимир Недялков – дизайнер, шоумен, поп изпълнител и общественик, има за мисия да подкрепя младите български таланти в областта на модата и музиката.



Събитието ще обедини плеяда от изявени личности, артисти, лидери и представители на различни сфери на обществения живот от цялата страна, които ще застанат зад каузата и ще дадат пример за единство и подкрепа на новото поколение творци.

Известни имена застават зад каузата

Сред специалните гости и подкрепящите доброто са:

Голямата Нели Рангелова – певица, която неизменно подкрепя младите таланти и превръща това в своя лична мисия.

Д-р Стояна Нацева – лидер в личностното развитие и основател на Академия „Щастлив Живот“.

Дует „Аморе“ – Иван и Глория Пенчеви – изпълнители, които през последните години се утвърдиха на музикалната сцена със своите авторски песни и силни послания.

Атанас Михайлов – продуцент и режисьор на филма с мисия „Един грам живот“, който тръгна по големите екрани на 14.11.2025 г.

Darko Reluskoski, Диди Торлозова, Джулия Андонова,Светослав Стойчев,Ann G, Недко Пазвантов, Начо Паскал, Даная Александрова, Стефан Георгиев, Владислав Славов, Силвия Чалъкова, Росица Кавазова, Теодора Пенева, Мария Добрева, Йонка Максимова, Ангелина Милева,Анелия Торошанова, Нина Хамилтън, Денис Никифоров, Алекс Йорданова, Иван Анастасов,Никълъс МакДоналд и много други популярни личности, творци и обществени фигури.

Всички те се обединяват около идеята, че подкрепата към младите таланти е инвестиция в бъдещето на българската култура.

Силно послание и висок обществен заряд

„Кауза на звездите – Награди Върховете“ не е просто церемония – това е мисия.

Целта е да бъдат откроени и насърчени млади таланти, които носят в себе си потенциала да бъдат бъдещите лица на България в модата и музиката.

Събитието обещава емоции, стил, вдъхновение и незабравими моменти, в които публиката и звездите се обединяват в подкрепа на доброто.

Детайли на събитието

Град: София

Място: City Mark Art Center

Дата: 30 януари 2026 г.

Начален час: 19:00

Организатор: Красимир Недялков

📞 Телефон за връзка: 0899 993 584

Бъди звезда в „Кауза на звездите – Награди Върховете“

Станете част от едно събитие, което издига таланта, вдъхновението и човечността на най-високото стъпало.

Подкрепете каузата. Подкрепете бъдещето.

