Благотворителен концерт в Провадия събира средства за изграждането на бюст-паметник на Цар Ивайло

На 3 ноември 2025 г. Провадия ще се превърне в сцена на вдъхновение, родолюбие и добротворство.

В читалище „Алеко Константинов 1884“ ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на бюст-паметник на Цар Ивайло (Иваил) – символ на българската борбеност и народен дух.

🎶 Началото на концерта е в 19:00 ч., а още от 17:30 ч. във фоайето на читалището ще бъде открит благотворителен базар, средствата от който ще подпомогнат благородната кауза.

🎤 Участници в концерта

На сцената ще се изявят редица талантливи изпълнители и състави, обединени от желанието да подкрепят доброто дело:

OLD BOYS, Балет „Усмивка“, Фолклорна група „Яйла“ – с. Ягнило, Николай Камбуров, Милен Маринов, Стефан Георгиев, Максим Ялнъзов, Микаела Христова, Креми Ален, НЧ „Васил Левски 1901“ – с. Добрина и Ангелина Милева.

Специални гости на вечерта ще бъдат обичаните изпълнители Мария Добрева и Красимир Недялков, които ще зарадват публиката със свои авторски и любими песни.

„Изключително съм щастлив да бъда част от това благотворително събитие. За мен е огромна чест и удоволствие да подкрепя каузата, като изпълня някои от моите авторски песни. Благодаря на организатора Николай Камбуров за поканата. Нека бъдем по-добри и подкрепим тази родолюбива инициатива“,

споделя Красимир Недялков.

🎟️ Вход и дарения

Билетите ще се продават един час преди началото на концерта на цена от 10 лв.

На място ще има и благотворителна кутия, в която всеки може да остави своя принос за изграждането на паметника на Цар Ивайло – героя на народа.

❤️ Каузата

Инициативата за издигане на бюст-паметник на Цар Ивайло цели да съхрани паметта за един от най-значимите народни водачи в българската история – човек от народа, който повежда борба за справедливост, свобода и достойнство.

Организаторите вярват, че чрез обединението на общността и силата на изкуството ще успеят да осъществят тази родолюбива идея.

📅 Дата: 3 ноември 2025 г.

📍 Място: Читалище „Алеко Константинов 1884“, гр. Провадия

🕖 Начало: 19:00 ч. (Базар от 17:30 ч.)

🎟️ Билети: 10 лв.

✨ Елате, за да бъдете част от една вдъхновяваща вечер в името на доброто, паметта и българския дух!

