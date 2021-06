Бийтълс, Стинг и албума LOVE SONGS Vol.1 акценти в турнето на Васил Петров

Концерта „Симфоничен начин“ или SymphoNY way очаквайте в 12 -сет градове

Васил Петров избира за заглавие на продукцията SymphoNY way, превръщайки го в красива метафора за сливането на няколко свята – този на джаз, поп, класическата и филмова музика. По симфоничен начин интерпретира популярни заглавия, като преоткрива вечните песни през своята чувствителност. Проекта SymphoNY way е в сътрудничество с Врачанска филхармония и през изминалата година го представиха на големите летни сцени в България, където предизвика възторжени отзиви сред публиката и поредица от бисове.

Втората версия на впечатляващата програма на Васил Петров очаквайте на големите сцени в България. Концертите започват от 21 Юни в Сливен – сцена Туида, на 22 Юни в Пловдив – Летен театър Бунарджика, 29 Юни, Карлово – Летен кинотеатър. В Бургас гостуват на 1 Юли на сцената на Летния театър, 8 Юли са в Ямбол – Лятно кино, 10 Август в Плевен – двора на историческия музей, 11 Август във Велико Търново – Летен театър, 26 Август в Търговище – Арена Търговище, 6 Септември в Ловеч, 7 Септември в Шумен – Студенски парк, 8 Септември в Русе – Канев център, 22 Септември в Созопол – Амфитеатър Созопол.

На концертите слушаме новият му албум – LOVE SONGS Vol.1, както и знакови композиции, като филмовите теми – Schindler’s List (Списъкът на Шиндлер), Smile на Чарли Чаплин, Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиката Can`t take my eyes of off you. Включва версия на песента на Стинг – Fragile, и великолепен прочит на Бийтълс – Something, Yesterday и Michelle. Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan също присъства, както и хитовете на Синатра – My Way, Strangers in the night, New York, N.Y.. Всички те разгърнати чрез богатия звук на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. Джаз линията отново държат Йордан Тоновски трио, а специален гост е брилянтната цигуларка и носител на множество световни и престижни награди – Зорница Иларионова, която ще изпълни френска класика.

Аранжиментите в програмата са дело на Ангел Заберски младши, Румен Тосков – Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.

Изпълненията на Васил Петров винаги звучат с увличаща енергия и дълбочина, интерпретация богата на влияния и завидна перфектност, а в програмата SymphoNY way с характерната за него смелост преминава отвъд жанровите ограничения, споделяйки удоволствието от преживяването на музиката. Така ни напомня колко е хубаво да присъстваме в момента, да чувстваме, да съпреживеем. SymphoNY way ни напомня колко е хубаво, когато сме заедно.

По време на концертите публиката ще може да се наслади на вината от винарска изба Конопане. Медийни партньори на турнето са Радио 1.

Билети от касите на залите и в мрежата на ивентим.

Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването. Местата са силно ограничени, при спазване на противоепидемичните мерки и 50% капацитет на залите.

За допълнителна информация на страницата на Васил Петров:

https://www.facebook.com/VassilPetrovOfficial