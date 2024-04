Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията.

Честита нова книга на Анатолий Викторович Щелкунов – книгата за Мир на Балканите

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Авторът на книгата Анатолий Викторович Щелкунов – дипломат от кариерата, почетен гражданин на Варна, доктор по философия, писател, общественик, публицист, чистосърдечен приятел на България – руснакът, който пише книги за България

Анатолий Щелкунов. Битва за Балканы. В лабиринтах дипломатии. Издательство „Родина”. М., 2024, стр. 320. ISBN 978-5-00-222396-1.

На предната корица на книгата е поставен портрета на княз Александър Михайлович Горчаков. Художник Георг фон Ботман, 1874 г. Portrait of Prince A.M. Gorchakov, 1874. By Georg von Bothmann (Russian: Egor Ivanovich Botman), Museum: Hermitage Museum. Georg von Bothmann was a German portrait painter at the Imperial Russian Court in St. Petersburg.

Глава втора на книгата е озаглавена: Канцлер князь Александр Михайлович Горчаков.

На 15юни 2023 г. бяха чествани 225 години от рождението на изключителния руски дипломат и държавник Александър Михайлович Горчаков. Справка:

(15.06.2023)

225 години от рождението на Александър Горчаков

От отколешни времена за Балканите и на Балканите се водят битки. Какви ли войски от завоеватели и пълководци не са си оставяли костите тук?! Колкото и да е непривлекателно и неблагозвучно – Балканите са барутния погреб на Европа. В тази връзка с ирония историкът Миша Глени пише:

– Балканите не са барутен погреб, а само детонатор. Бурето с барут всъщност е самата Европа!

Цитатът е от книгата на историка Миша Глени „Балканите. 1804-1999: Национализмът, войната и Великите сили“.

За всичко това Великите сили нямат морални угризения – нито в миналото, нито сега. Достатъчно е да си припомним разрушена София от американски и английски бомби през Втората световна война и разрушен Белград от американски бомби през 1999 година. На 24 март 1999 година НАТО започна 11-седмични въздушни удари срещу Югославия с кодовото название на операцията „Съюзна сила“, известна на американците като операция „Благородна наковалня“. Бяха убити над 4 хиляди души, ранените са над 10 хиляди. Бомбардировките на НАТО върху Белград започнаха с бомби и снаряди с обеднен уран, върху които имаше надписи „Happy Easter” – „Честит православен Великден!“; „Това е за вашия празник и Щастливо Възкресение!”; „За вашия Великден!„. Като гавра и неприкрит цинизъм върху авиобомбите американските летци изписват: „Нашият подарък за вашия Великден!”, „Честит православен Великден“!

USA and NATO bombing of Yugoslavia 1999: „Happy Easter“ (Честит Великден, Честито Възкресение Христово). САЩ и НАТО са поставяли подобни надписи през 1999 година върху ракетите и снарядите с ниско обогатен уран, с които са убили над 4 000 души и ранили повече от 10 000 души в Югославия, по време на 11-седмичната операция „Съюзна сила“ („Благородна наковалня”).

Четвърт век вече дипломатите продължават да мълчат по тази етично-хуманитарна страна на американската операция „Благородна наковалня“. В европейската християнска държава Югославия! НАТО унищожи 530 православни църкви!

През последните няколко години става все по-очевиден стремежът на т.н. Колективен Запад, да използва Украйна и Косово като плацдарм за световна хибридна война. За тази цел са разработени перфектни модели за ескалация на кръвопролитни военни конфликти и технологиите на т.н. цветни революции.

Тревожното е, че в наши дни Балканите се готвят за нов прокси-конфликт, който ще обрече на страдания и нещастия балканските народи, особено българския народ.

Както е известно, прокси-войната (proxy – пълномощие, по довереност), това е опосредствена война, война по довереност, война с чужди ръце, т.е. международен конфликт между две държави или коалиции, които се опитват да достигнат своите цели с помощта на военни действия, които се водят на територията и с ресурсите на трети страни (коалиции). Прокси-войните имат една голяма маска – те се водят с хитро и прикрито с „благородни” мотиви и цели уж да разрешават вътрешни конфликти в тези трети страни, на територията на които се водят.

Позната е военно-политическата максима, че във всяка война първа умира истината, но в проси-войната манипулацията на общественото съзнание е толкова силна, че агресорите се представят като освободители. Коварните въздействия на прокси-войните са насочени най-вече към правителствата на държавите, в резултат на което те извършват национално предателство и започват да обслужват интересите на агресорите, а не интересите на своите народи. В информационната ера и света на изкуствения интелект, тяхното национално предателство и техният слугинаж не могат да бъдат скрит по никакъв начин.

Балканските народи трябва да бъдат особено бдителни и да разпознават фалша и лицемерието, за да организират съпротива срещу всички, които искат да запалят нова война на Балканите, прокси Балканска война, хибридна Балканска война!

Изминаха 25 години от варварските бомбардировки над Белград през 1999 година. Четвърт век е достатъчно време, за да се разкрият, осмислят и разберат гносеологическите корени на неоколонизаторската политика на Запада в световните конфликти, както в миналото, така и в настоящето.

Именно за това се разказва в новата книга на Анатолий Щелкунов „Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията”, в която са отразени битките на Русия за освобождението на балканските народи от турско робство.

Уверен съм, че книгата ще намери своите добри любознателни читатели, които ще открият най-главното в нея: Това е книга за прослава на героите от дипломатическия фронт за освобождението на България и балканските народи от турско робство и същевременно книгата е мощно оръжие против съвременните фалшификатори на историята.

Историческите документи в книгата позволяват да се покаже колко аналогични са балканските събития от век и половина назад във времето с днешните събития в наши дни, когато целият Колективен Запад се е опълчил срещу Русия, която се обявява за защита на християнството и славянските народи на Балканите от геноцида, против потъпкването на техните граждански права и хуманитарен суверенитет.

Иска ни се ясно да подчертаем, че книгата „Битка за Балканите” е насочена точно към тази цел – да държи будно съзнанието на всички балкански народи, към които авторът Анатолий Щелкунов е особено силно привързан и иска да ги предпази от нови военни балкански конфликти.

Преди да представим на читателите съдържанието на новата книга на Анатолий Щелкунов, ще кажем, че това е книга за Мир на Балканите, въпреки нейното заглавие „Битка за Балканите”.

Съдържание на книгата „Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията”:

Няколко думи в началото

Предисловие

Глава 1. Посланикът на Нейно Величество

Глава 2. Канцлер княз Александър Михайлович Горчаков

Глава 3. „Москов-паша”

Глава 4. Пред бурята

Глава 5. „Епопея пълна с геройство и срам”. Иван Вазов

Глава 6. Трагедия в Босфора

Глава 7. Ливадийските секрети

Глава 8. Константинополската конференция: надежди и разочарования

Глава 9. Войната и дипломацията

Глава 10. Сан-Стефанският договор: кратък мир, но проблеми – за дълги времена

Глава 11. Катастрофа на надеждите – Берлинският договор

Глава 12. Ако посееш вятър, ще пожънеш бури

Послесловие

Читателите ще имат удоволствието самостоятелно да се запознаят с всяка една от посочените части на книгата, всяка от които носи своите достойнства. В новата книга на известния историк на международните отношения Анатолий Викторович Щелкунов в увлекателна форма се разказва за дипломатическата и военната борба, която е водила Русия за освобождението на балканските народи от турско робство.

Авторът показва аналогията на тези събития, когато Западът е тръгвал срещу Русия, с нашите дни.

В книгата се разкрива ролята на САЩ и Великобритания в световните политически процеси.

Чрез своето литературно майсторство авторът на книгата Анатолий Викторович Щелкунов сякаш ни е поканил на своя изложба и представя пред нас галерия от забележителни руски и задгранични политици от от онези времена, преди един век и половина – Александър Горчаков, император Александър II, Николай Игнатиев, кралица Виктория, Ото фон Бисмарк, известен като „Железният канцлер“ и др.

В заключение искам да подчертая, че книгата на Анатолий Викторович Щелкунов „Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията” отразява събития със 150 годишна давност, но тя е насочена не към миналото, а към бъдещето на Балканите. Две от главите на книгата имат особено символно значение в тази посока: Глава 4. Пред бурята и Глава 12. Ако посееш вятър, ще пожънеш бури.

Московският писател-дипломат Анатолий Викторович Щелкунов сякаш иска чрез своята нова книга „Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията”, с езика на чешкия поет антифашист, публицист, литературен критик, теоретик на социалистическото изкуство и национален герой на Чехословакия Юлиус Фучик да каже на балканските народи:

– ХОРА, ОБИЧАМ ВИ, БДЕТЕ!

Пояснение: Юлиус Фучик. Репортаж, писан с примка на шията.

Юлиус Фучик написва книгата в нацистки затвор, докато чака екзекуцията си, която е извършена на 8 септември 1943 г. в берлинския затвор „Пльотцензее”. Легендарната му книга е издадена на над 70 езика! През 1950 г. На Юлиус Фучик посмъртно е присъдената мМеждународна награда за мир, а през 1958 г. Международната организация на журналистите обявява деня на гибелта му – 8 септември – за Международен ден на журналистическата солидарност!

Да, наистина, чрез книгата си „Битката за Балканите. В лабиринтите на дипломацията” Анатолий Викторович Щелкунов казва на своите читатели и на балканските народи: Хора, Бдете! Да не допуснем отново Балканите да станат барутен погреб на Европа! С дружни усилия да превърнем Балканите и балканските държави в зона на мира, благоденствието, благополучието и добронамерено мирно сътрудничество!

