Безпрецедентен ръст в отбранителния сектор: Стремежът към развитие на Индия
През последното десетилетие Индия поема по пътя на интензивно развитие с цел постигане на независимост и самостоятелност. Как се постига пълна независимост? Когато не разчиташ на никого другиго освен на себе си за собствената си отбрана.
През последните десет години държавата предприема действия и взема ключови решения за развитието на отбранителната си индустрия. Днес тя произвежда военно оборудване – аерокосмически и въздушни платформи, изтребители, хеликоптери, безпилотни летателни апарати, дронове и кораби – на стойност десетки милиарди долари, а крайната цел е да се превърне в глобален производствен център на отбранителна техника. Това бяха встъпителните слова на обръщението на Негово Превъзходителство г-н Арун Кумар Саху – пълномощен и извънреден посланик на Индия в България – на форум, проведен във Военния клуб в София, чиято цел беше да свърже представители на отбранителните сектори на България и Индия.
Негово превъзходителство продължи речта си, като подчерта, че ръстът на военната индустрия в Индия е значителен. За финансовата 2025 г. стойността на сектора е приблизително 17,6 милиарда щатски долара, а според доклади и проучвания се очаква това число да нарасне до 138 милиарда щатски долара в периода 2024-2032 г. На какво се дължи това? Държавата имплементира редица програми за насърчаване на местното производство, сред които е и инициативата „Произведено в Индия“. Освен това правителството непрекъснато стимулира производителите и планира бюджет в размер на 34,7 милиарда щатски долара до 2029 г.
Износът на отбранителна продукция също бележи значителен ръст. В периода 2014-2025 г. стойността му се увеличава от 81 милиона до 2,14 милиарда долара. Негово превъзходителство отбеляза, че целта на Индия е да произвежда не само за собствените си нужди, но и за целия свят. В тази връзка събитието също целеше да предостави повече информация и за благоприятните инвестиционни възможности в сектора и да представи ключови причини защо Индия е добра опция за чуждестранно финансиране.
Негово Превъзходителство, както и други говорители, подчертаха, че всяко дружество, което желае да инвестира във производството на отбранителна техника в Индия, може да разчита на пълна политическа подкрепа. Основно изискване е да бъде установено управление на територията на държавата. Други ползи са сравнително по-ниските данъци и субсидии. Екипът на посолството постави и голям акцент върху това, че Индия е втората държава в света по размер на население, но за разлика от други, 65% от хората са на възраст по-малка от 35 години – фактор, който я прави изключително привлекателна заради младата и трудоспособна работна сила.
Индия предприема смели действия, за да се превърне в една от водещите производствени и икономически сили в света. Това е логична стъпка на правителството, която да превърне държавата в самостоятелна и самодостатъчна икономика, способна сама да посреща нуждите си и да се справя с предизвикателствата си. Виждайки вече задвижените процеси, е въпрос на време Индия да постигне това, към което се стреми.
Текст и снимки: Иван Златанов
Unprecedented growth in the defense sector: India’s drive for development
Over the past decade, India has embarked on a path of intensive development with the aim of achieving independence and self-reliance. How is complete independence achieved? When you rely on no one but yourself for your own defense.
Over the past ten years, the country has taken action and made key decisions for the development of its defense industry. Today, it produces military equipment—aerospace and air platforms, fighter jets, helicopters, unmanned aerial vehicles, drones, and ships—worth tens of billions of dollars, with the ultimate goal of becoming a global manufacturing hub for defense equipment. These were the opening words of the address by His Excellency Mr. Arun Kumar Sahu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to Bulgaria, at a forum held at the Military Club in Sofia, which aimed to bring together representatives of the defense sectors of Bulgaria and India.
His Excellency continued his speech, emphasizing that the growth of the military industry in India is significant. For the 2025 financial year, the sector is worth approximately US$17.6 billion, and according to reports and studies, this figure is expected to grow to US$138 billion between 2024 and 2032. What is the reason for this? The state is implementing a number of programs to promote local production, including the „Made in India“ initiative. In addition, the government is constantly stimulating manufacturers and plans a budget of US$34.7 billion by 2029.
Exports of defense products have also seen significant growth. Between 2014 and 2025, their value increased from $81 million to $2.14 billion. His Excellency noted that India’s goal is to produce not only for its own needs, but also for the whole world. In this regard, the event also aimed to provide more information about the favorable investment opportunities in the sector and to present key reasons why India is a good option for foreign funding.
His Excellency, as well as other speakers, emphasized that any company wishing to invest in the production of defense equipment in India can count on full political support. The main requirement is to establish management within the country. Other benefits include relatively low taxes and subsidies. The embassy team also emphasized that India is the second most populous country in the world, but unlike others, 65% of its people are under the age of 35—a factor that makes it extremely attractive because of its young and able-bodied workforce.
India is taking bold steps to become one of the world’s leading manufacturing and economic powers. This is a logical step by the government to transform the country into an independent and self-sufficient economy, capable of meeting its own needs and overcoming its challenges. Given the processes already underway, it is only a matter of time before India achieves its goals.
Text and photos: Ivan Zlatanov