Интервю на Посланика за специални поръчения на МВнР на Русия М.В.Бердиев за годишното издание на «Индекс безопасности»

Ключови тези:

• Съвременните международни проблеми не могат да бъдат решени без участието на страните от Световното мнозинство. Западът не само е неспособен да се справи с тях сам, но често е и източник на кризи или автор на предписанията за икономическа политика, които водят до тях.

• Съвременните предизвикателства се коренят предимно в егоистичната политика на Запада. Бившите защитници на глобализацията преминаха към издигане на политически, търговски, финансови и технологични бариери, не желаейки да приемат реалностите на демократизацията на международните отношения и загубата на предишното си господство на фона на появата на сериозни конкуренти, включително в Азия. Въпреки това, във формиращия се многополюсен свят нито една държава няма капацитета да налага волята си безконтролно. Това ново разбиране вече бързо набира сила в многостранните форуми.

• АТИС трябва да признае обективното си място в системата на международните институции и да надгражда върху икономическите пълномощия, предоставени на форума. Фокусът трябва да бъде върху това как да се улесни прилагането на съществуващите глобални споразумения в регионален мащаб, както и върху усъвършенстването на икономическите връзки, за да се елиминира насилието, диктатът, злоупотребите и натискът. От съществено значение е да се премахнат политизираните мерки за нелоялна конкуренция, включително псевдосанкции, блокади, ембаргота, тарифни вакханалии и други търговски и инвестиционни бариери, използвани като средства за репресии срещу стратегически конкуренти. Всичко това са проявления на рудиментарното неоколониалистко мислене на бившите хегемони.

• АТИС е търсена общорегионална платформа за равноправен диалог между икономиките на Азиатско-Тихоокеанския регион. Форумът демонстрира устойчивост и ефективност дори в разгара на антируската истерия по време на американското председателство през 2023 г. и продължава да укрепва консенсусните принципи на своята работа, въпреки политическите разногласия.

• Ние [Русия] имаме силни позиции в АТИС. В този формат сме възприемани като конструктивен участник. В рамките на Голямото Евразийско партньорство ние следваме курса на взаимовръзката между ЕАЭС, ШОС, ОПОП и АСЕАН, което открива нови възможности за Азиатско-Тихоокеанския регион за ускоряване на икономическия растеж и устойчивото развитие. Готови сме да споделим натрупания си потенциал със заинтересованите страни, предоставяйки им всички предимства от сътрудничеството с нас. Това предизвика бурен положителен отзвук и благоприятни реакции от повечето страни от Азиатско-Тихоокеанския регион.

• Формирането на Голямо Евразийско партньорство е една от ключовите ни задачи. Тази дългосрочна цел е залегнала в Концепцията за външна политика на Русия. Голямото Евразийско партньорство е предназначено да премахне бариерите пред търговията и инвестициите, широките икономически връзки и да осигури синергичен ефект от обединяването на различните интеграционни инициативи и проекти, които в момента се реализират в Евразия. В рамките на Голямото Евразийско партньорство центростремителните процеси в Азия са насочени към създаване на отворено и недискриминационно пространство за всестранно икономическо сътрудничество. Тези усилия ще ни помогнат да осъзнаем напълно уникалните исторически, географски и икономически предимства на нашия континент.

