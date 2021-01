Беновска: You are well come, президент Джо Байдън!

Светът широко отвори обятия за grandpa Джо Байдън.

Даже, сигурно, премиерът Бойко Борисов му е приготвил и Father’s chair в очакване на визитата на Байдън в България…

За сега Президентът Владимир Путин е въздържан като морж – за Новата руска година Путин се топи 3 пъти в ледени води, но ледените води на политиката със САЩ са му to much now.

Китай е усмихнат - сдържан, Председателят Си Дзинпин, като снайперист, търпеливо изчаква да влезе юана във валутната кошница с еврото и долара.

Е. И Почетната германска ръководителка Ангела Меркел се гласи да отвоюва Северен Поток от САЩ.

Къде е България в схемата на Байдън?!

„Юнайтед груп“ купи Нова ТВ и прилежащите й медийни „имоти“ . Предполагам , че скоро новите собственици ще ни погледнат в очите на пресконференция и ще говорим публично със споменатите по сделката Главен изпълнителен директор на концерна Виктория Боклаг и бъдещият надзираващ Нова ТВ, бивш изпълнителен директор в RTL Дирк Геркенс.We will see…

Или както се казва в една песен на Стефан Вълдобрев:

„ Тръгвам на там, където няма път или пътека.

Бяга света, но ние ще я караме полека.

Сядаме пред вълните и на пясъка с китара.

Бара е до морето, и морето е до бара.

Времето лети – все по-далеко.

Ние го следим, но по-полека.

Чорлави глави – като пирати.

Пеем и чакаме зората…

Времето лети все по-далеко.

Ние го следим, но по-полека.

Огъня гори, луната мига…

И за сега това ми стига.“

Да си останем приятели, би казал спокойно Ал Капоне – Кръстникът.

Аз съм Бенвска. И питам.