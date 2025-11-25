Повечето точки от плана на САЩ за Украйна са съгласувани, заявиха от Белия дом

Повечето точки от плана на САЩ за уреждане на украинския конфликт са съгласувани, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.

„В крайна сметка, преобладаващата част от точките бяха съгласувани“, каза тя.

Според Левит, по време на преговорите, проведени на 23 ноември, представителите на Украйна са проявили положително отношение към американската мирна инициатива. Въпреки това, в САЩ разбират, че планът трябва да бъде одобрен и от Русия.

Нашият екип работи интензивно с руснаците и украинците. Това се случва с чувство за спешност“, отбеляза прессекретарят.

Тя изрази увереност, че останалите въпроси по мирния проект ще бъдат решени.

Мирната инициатива на САЩ и европейските „поправки“

Миналата седмица администрацията на Съединените щати обяви разработването на мирна инициатива за уреждане на конфликта в Украйна. Според чуждестранни медии планът включва предаване на контрола над цялата територия на Донбас на Москва, официално признаване на Донбас и Крим като руски, замразяване на по-голямата част от линията на съприкосновение в Запорожска и Херсонска област, намаляване на числеността на ВСУ с два пъти, както и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжие в Украйна, способни да нанасят удари в дълбочина на територията на Русия.

В неделя, 23 ноември, в Женева се проведоха преговори между представители на ЕС, Съединените щати и Киев, на които бяха обсъдени поправките на европейската и украинската страна към американското предложение. Агенция Reuters и вестник The Telegraph публикуваха два варианта на внесените промени.

Според една версия, ЕС предлага, наред с другото, да се определи броят на ВСУ на 800 000 военни, а според друга – няма никакви ограничения.

Що се отнася до Запорожската АЕЦ, според информация на Reuters, предлага се тя да бъде рестартирана под контрола на МАГАТЕ, а произведената електроенергия да бъде разпределена поравно между Русия и Украйна. В проекта на The Telegraph централата преминава изцяло под контрола на киевския режим.

Според едни данни, европейският план включва забрана за разполагане на сили на НАТО в Украйна в мирно време, а според други – решението за присъствието на чуждестранни войски остава за Киев.

В същото време, според версиите и на двете медии, проектът на ЕС предполага прекратяване на конфликта по линията на фронта. Това противоречи на централния пункт от плана на САЩ за изтегляне на ВСУ от Донбас.

източник: ria.ru



Facebook

Twitter



Shares