Белградската филхармония идва в София с Лукаш Вондрачек и Урош Лайовиц

Победителят в престижния конкурс „Кралица Елизабет“ ще бъде солист в Първия концерт за пиано на Чайковски на 28 октомври в зала „България“

На 28 октомври Белградската филхармония гостува в зала „България“ като част от цикъла „Световни оркестри“ на Софийската филхармония. Заедно с един от най-значимите оркестри на Балканите в София пристигат чешкият пианист Лукаш Вондрачек и диригентът Урош Лайовиц.

Програмата на концерта съчетава едно от най-разпознаваемите произведения в световния класически репертоар с музика, която рядко може да бъде чута извън Сърбия – Първия концерт за пиано на Пьотр Илич Чайковски и Симфонията в до минор на Петър Коньович.

Лукаш Вондрачек ще бъде солист в концерта на Чайковски

Солист на вечерта е Лукаш Вондрачек – победител в престижния конкурс „Кралица Елизабет“ в Брюксел през 2016 г. и първият чешки пианист, спечелил голямата награда в историята на конкурса.

Вондрачек излиза за първи път на сцена едва четиригодишен, а на 16 години дебютира в „Карнеги хол“. Днес той е търсен партньор на водещи оркестри в Европа и Съединените щати.

В София пианистът ще изпълни Първия концерт за пиано на Чайковски – произведение, което съчетава прочути мелодии, виртуозност и необходимост от изключително взаимодействие между солиста и оркестъра.

Белградската филхармония с повече от век история

Белградската филхармония е основана през 1923 г. от композитора и диригент Стеван Христич.

През своята повече от вековна история оркестърът работи с редица големи имена на ХХ век, сред които Карл Бьом, Леополд Стоковски, Кирил Кондрашин, Генадий Рождественски, Йехуди Менухин, Давид Ойстрах, Артур Рубинщайн, Святослав Рихтер, Емил Гилелс и Мстислав Ростропович.

Оркестърът е гастролирал в Европа, Русия, Великобритания, Мексико и Куба и е участвал във фестивали като „Пражка пролет“, Berliner Festspiele и фестивалите в Сполето, Монтрьо и Берген.

Специалната връзка със Зубин Мета

Особено място в историята на Белградската филхармония заема Зубин Мета. През 1958 г. младият тогава диригент получава от оркестъра една от първите професионални възможности в кариерата си.

Връзката между Мета и белградските музиканти продължава близо седем десетилетия. Маестрото многократно се връща при оркестъра и подкрепя както обновяването на инструментариума му, така и каузата за изграждането на нова концертна зала.

През 2023 г. Зубин Мета дирижира тържествения концерт по случай 100-годишнината на Белградската филхармония.

През януари 2026 г. оркестърът постави началото на световните чествания за 90-годишнината на Мета с два концерта в родния му Мумбай. На сцената заедно с музикантите излязоха Ланг Ланг и Пинкас Цукерман.

Сръбска музикална история ще прозвучи в София

Във втората част на концерта публиката ще чуе Симфонията в до минор на Петър Коньович, определяна като първата симфония в историята на сръбската музика.

Композитор, диригент, педагог и музикален писател, Коньович е сред личностите, поставили основите на професионалния музикален живот в Сърбия през ХХ век. Творчеството му съчетава късния романтизъм с влияния от модернизма и фолклора.

Зад диригентския пулт ще застане Урош Лайовиц – бивш главен и настоящ почетен диригент на Белградската филхармония.

Неговият мандат като главен диригент в началото на новия век е свързан с важни промени в художествената работа на институцията. След повече от 100 концерта с оркестъра през 2023 г. Лайовиц е удостоен със званието „почетен диригент“.

Концертът на Белградската филхармония е на 28 октомври в зала „България“ в София. Билети са налични на касата на залата и в Eventim.