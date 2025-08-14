Интервю на директора на Департамента за държави от Субсахарска Африка на МВнР на Русия А.Г.Башкин пред информационната агенция „Африканска инициатива“

Основни тези:

[Русия] е обвързана с Африка от изпитани във времето силни връзки на приятелство и солидарност. Ние се застъпваме за равноправни отношения, отчитащи интересите на големи и малки държави, уважаваме суверенитета на чужди държави, тяхното неотменимо право да определят собствената си вътрешна и външна политика. В този контекст нашите подходи са останали непроменени от съветско време.

Бихме искали също да разгледаме взаимодействието в Африка с трети страни, включително бивши метрополии, през призмата на здравословната и честна конкуренция. За съжаление, западните страни, като правило, не споделят тази гледна точка. Говорим за техните отчаяни опити да запазят сферите си на влияние, поради което в продължение на много години те успяваха да игнорират суверенитета на африканските страни и да продължат да ограбват населението им.

В този смисъл, на африканците им се налага да се борят с неоколониалните подходи от Запада, и в това отношение ние сме готови да ги подкрепим по всякакъв възможен начин.

• Придържаме се към принципите на равноправно руско-африканско сътрудничество в сферата на търговията и инвестиционните въпроси – държим се честно, без политизиране и натиск, и този подход се харесва на нашите африкански приятели.

Русия има какво да предложи на Африка не само в „традиционните“ сектори на сътрудничество, като геоложки проучвания, нефтена, газова и химическа промишленост, минно дело, селско стопанство, рибарство, но и в областта на високите технологии.

• Икономическите резултати от сътрудничеството ни с континента са очевидни: двустранният търговски оборот (през 2024 г. той състави 27,7 милиарда долара, което е с 13% повече спрямо 2023 г.) и печалбите от инвестиционни проекти непрекъснато растат .

• Що се отнася до политическото сътрудничество, и тук почти винаги успяваме да намерим „общ език“ с нашите партньори. Повечето африкански страни подкрепят руските инициативи в Общото събрание на ООН и гласуват за нашите кандидати в международни органи и структури. Това показва значително съвпадение на оценките по отношение на глобалните процеси, протичащи в света.

Отбелязвам също, че Русия никога не се е стремяла да „купува“ подкрепата на африканските страни или да използва каквито и да било лостове за икономически натиск срещу тях, за да постигне желания резултат. Това ни отличава благоприятно от бившите метрополии, което нашите партньори добре знаят.

• Русия се стреми към последователно разширяване на многостранното сътрудничество с държавите от Сахара-Сахел. Нашият курс се основава на търсенето на взаимна изгода, изграждането на равноправно партньорство, което не е подчинено на политически обстоятелства. В наш общ интерес е да осигурим стабилизиране на ситуацията в региона, да го поставим на пътя на устойчиво развитие, което би ни позволило да развиваме взаимноизгодно сътрудничество в най-различни области.

• Русия се стреми да мисли дългосрочно. Уверени сме, че с всяка изминала година гласът на Африка ще се чува все по-силно на международната сцена: континентът навлиза в кохортата на политическите „тежкоатлети“, превръщайки се в един от основните полюси на новия световен ред и важен фактор за развитието на световната икономика и формирането на потребителското търсене.

В този смисъл, всестранното разширяване на нашето мултидисциплинарно стратегическо партньорство с Африка напълно отговаря на руските национални интереси, допринася за нарастването на тежестта, авторитета и влиянието на нашата страна във външната политика в световните дела.

