Българско-турски културен обмен чрез митологични трансформации

МИТОЛОГИЧНИ ТРАНСФОРМАТОРИ – Съвременно изкуство с хартия

Церемонията по откриването се състоя вчера, 25 септември 2025 г.

Софийският фестивал за хартиено изкуство (SPAF) и фондация „АМАТЕРАС“ с гордост представят изложбата „Митологични трансформатори“ – второто събитие от българско-турския културен обмен, стартирал през 2025 г. Изложбата ще бъде отворена за посетители до 10 октомври 2025 г.

Изложбата се провежда под егидата на Посолството на Република Турция в София в Република България и в тясно сътрудничество с Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Тя е част от стратегическите културни събития в Културния календар на София за 2025 г., като поставя силен акцент върху културната дипломация като инструмент за укрепване на двустранните отношения.

В изложбата „Митологични трансформатори“ ще участват пет съвременни художници, специализирани в изкуството с хартия: Шюкран Тюмер, Неслихан Чакир, Бенай Дурмуш, Фетхие Ербай и Мутлу Ербай.

На церемонията по откриването посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уяник подчерта, че изкуството сближава нациите. Той отбеляза, че посолството е организирало повече от 15 културни събития в България през тази година.

„Вярваме, че културата и изкуството говорят на универсален език, който изгражда мостове между културите“, каза Уяник и добави:

„Ще продължим да се фокусираме върху съвместни културни дейности, които помагат на турското и българското общество да се разбират по-добре.“

Проектът носи послание за културен диалог, взаимно уважение и споделяне на творчески опит между двете страни. В „Митологични трансформатори“ художниците предават посланието за културен диалог, взаимно уважение и споделяне на творчески опит между Турция и България.

Турският посланик г-жа Уяник изразява благодарност и на Държавния културен институт към Министерството на външните работи за любезното сътрудничество и топлото гостоприемство. Той отправя сърдечна благодарност към Министерството на културата, Община София и фондация „АМАТЕРАС“, чиято подкрепа и сътрудничество направиха възможна тази специална вечер.

