Българската православна общност в Страсбург почете св. София, Вяра, Надежда и Любов

Митрополит Антоний оглави празничната света Литургия в Ешо, където се съхраняват частици от мощите на света София

Българската православна общност в Страсбург тържествено отбеляза празника на света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. На 20 септември българи се събраха в римокатолическия храм „Св. Трофим“ в Ешо (Eschau), близо до Страсбург, където се съхраняват частици от мощите на света София.

Празничната архиерейска света Литургия беше оглавена от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний. Заедно с него служиха български духовници от Страсбург, Манхайм и Щутгарт, както и представители на други православни общности.

По време на богослужението светинята с мощите на света София беше изнесена на светия престол.

В празничното си слово митрополит Антоний говори за примера на светите мъченици и за християнския подвиг в съвременния свят.

„Държа в дясната си ръка частица от Честния Кръст Господен […] и в лявата си ръка – частица от мощите на света София“, каза архиереят.

Митрополитът призова вярващите да поставят духовните ценности над стремежа към материални блага и припомни евангелските думи, че където е съкровището на човека, там ще бъде и неговото сърце.

Според историческата информация, цитирана в предоставения материал, мощите на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София са пренесени от Рим в Ешо през 777 г. от епископа на Страсбург Ремигий. Селището постепенно се превръща във важно място за поклонение.

По време на Френската революция първоначалните мощи изчезват. През 1938 г. епископът на Страсбург Шарл Руш донася от Рим две частици от мощите на света София, едната от които е поставена в стария каменен саркофаг-реликварий.

В предоставената информация се посочва още, че президентът Илияна Йотова е посетила Страсбург в навечерието на празника и се е поклонила пред светинята. Заедно с митрополит Антоний тя е обсъдила възможността мощите на света София да бъдат донесени в българската столица през 2027 г. за празника на София.

Не открих независимо потвърждение на последната информация в официалните сайтове на президентството или Българската патриаршия при направената проверка, затова тя следва да се разглежда като информация от предоставения материал.