Българската църковна община в Хага отбеляза своя храмов празник

Тесен се оказа храмът, посветен на светите Архистратизи Михаил и Гавриил в Хага, за да побере всички, дошли да отбележат празника на небесните сили и на българския храм в града.

В деня, в който светата Православна църква отбелязва празника Събор на свети архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, наричан още Архангеловден, православни християни от различни националности се стекоха в българския храм „Св. Архангели Михаил и Гавриил“ в Хага, за да влязат в радостта на Българската православна църковна община „Св. Паисий Хилендарски“ и да почетат нейния престолен празник.

Празничното богослужение бе възглавено от кириарха на Западно- и Средноевропейска епархия Негово Високопреосвещенство митрополит Антоний в съслужение с протойерей Стоян Бербатов от БПЦО „Св. Иван Рилски“, Люксембург и енорийския свещеник за църковната община в Хага свещеник Николай Николов.

Песнопенията бяха изпълнени от хоровата формация към храма.

След светата Литургия митрополит Антоний говори за ангелското войнство и тяхната роля в историята на света и човечеството от Сътворението до днес, за ролята на ангелите за всеки от нас и почитта на Църквата към тях като вестители на Божията воля, бързи помощници и закрилници за християните и верни служители Божии.

Митрополит Антоний призова да отхвърлим страстите и греховете: гордостта, егоизма, завистта и да дерзаем, за да придобием добродетелите на смирението, покаянието, кротостта и най-вече да възрастваме в любовта, като имаме за помощници в тази духовна бран светите ангели небесни. Той изтъкна, че когато падаме духом, изпаднем в отчаяние и униние, трябва да помним, че имаме за бързи помощници и закрилници ангелите Божии, които ни издигат отново към Бога и ни припомнят делото на нашето спасение, връщат ни към онази любов, която Христос ни показа със Своята саможертва и която е залог за нашето единство и спасение.

Архиереят припомни, че през 2000 г. тук в Хага за първи път е отслужена света Литургия за българите в Нидерландия. А днес, 25 години по-късно, този храм се е превърнал в духовен дом за нашите сънародници и е отворен за всяка търсеща Бога душа. Негово Високопреосвещенство изтъкна, че Христос е и ще бъде посред нас, бидейки верен на думите Си „Където са двама или трима събрани в мое име там съм и аз посред тях“.

В заключение той припомни всички потрудили се за тази общност и особено приснопаметния отец Йоан Манев послужил вярно и достойно на Църквата Христова и изрази увереност, че той и днес предстои пред Божия престол и възнася молитви за всички нас.

Благодари на църковните настоятели, на църковния хор и на всички, които възрастват във вярата и спасението в този храм и в тази община.

Храмът „Св. Архангели Михаил и Гавриил“ на ул. „Bakkerstraat“ № 57a, Den Haag се ползва от БПЦО „Св. Паисий Хилендарски“ от 2000 г., но бе придобит от Западно- и Средноевропейска епархия на БПЦ – БП за нуждите на нашите сънародници в Нидерландия на 28 март 2018 г. Средствата за закупуването на имота бяха отпуснати от Министерския съвет на Република България. Заслуги за това богоугодно дело освен митрополит Антоний имат и тогавашният посланик на РБългария в Кралство Нидерландия г-н Румен Александров, тогавашният български свещеник в Хага Йоан Манев, г-жа доц. д-р Мария Кьосева – юридически съветник на Св. Синод и г-жа Боряна Петкова – магистър по холандско право на Университета в гр. Лайден. В последствие храмът претърпява сериозен ремонт и днес интериорът му е придобил вид на православен храм.

Не само православните българи, но и православните християни в Хага и околността – Амстердам, Ротердам, Утрехт могат да се черкуват в него. В Холандия има добра развита инфраструктура и пътуването от 30 – 45 мин. не се смята за пречка или проблем. Гръцката и Руската църкви имат свои храмове в тези градове, но има голям брой православни гърци, румънци, руснаци, украинци, грузинци, холандци и сърби, които поради лични причини или географско удобство биха предпочели да посещават службите в българския храм.

Според статистиката за 2014 г. в Холандия е имало 6000 деца с български произход на възраст 6 – 18 години, регистрирани в училище, което предполага около 20 000 официално регистрирани българи. За 2018 г. тази цифра нараства на 30 000, но това не е реалната цифра, тъй като голяма част от българите пребивават без адресна регистрация. Известно е обаче, че темпото, с което нараства българската имиграция в Кралството е около 2500 души годишно. Според неофициални данни, базиращи се на полицейски данни, в Кралство Нидерландия, под една или друга форма, годишно пребивават над 500 000 души, притежаващи български паспорти. Най-голяма е концентрацията в региона около Хага – Ротердам. 30% от учащите се в Хагския университет са българи. Това определя един значителен сегмент сред младите хора, които са предимно от български произход и са православни християни.

Енорийския и културен живот в Българската православна църковна община „Св. Паисий Хилендарски“ спомага тя да се превърне в естествено средище не само на православния християнски живот, но и на културно-просветните инициативи на общността в новия им молитвен дом „Св. Архангели Михаил и Гавриил“, така че да станат сериозен фактор в религиозния живот на Холандия.

