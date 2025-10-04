Българска фотография на Цвети Делийска с международно признание: кадърът „The Falconer“ отличен на престижните Siena Awards

“Мили хора, с гордост споделям, че моята фотография “The Falconer” бе отличена в престижния международен конкурс Siena Awards – едно от най-значимите събития в света на фотографията, което ежегодно събира най-добрите автори от цял свят в Сиена, Италия.

Имах честта да получа лична покана от организаторите за участие в официалната церемония в Италия, но ангажименти в България не ми позволиха да пътувам. Въпреки това успях да проследя на живо онлайн награждаването, снимах сватба и ликувах, когато на големия екран в Сиена се появи моят кадър, а в залата прозвуча името ми.” така съобщи голямата новина фотографът победител Цвети Делийска.

Портретът на Anani Lubenov и неговата вярна орлица Хуба бе отличен в категория „Хора“ – сред изключително силна международна конкуренция. Това признание е не само лична чест, но и доказателство, че фотографията е универсален език, който надскача граници, култури и езици.

“ Искрени благодарности към всички хора, които ми се доверяват и позволяват да разказвам техните истории чрез образи. Специално признание заслужава Анани, който отвори вратата към своя пъстър и вдъхновяващ свят.” допълни още Цвети Делийска.

Пълната селекция от наградени снимки можете да разгледате тук:

Siena Awards – Gallery 2025

За Siena Awards

Siena Awards (Siena International Photo Awards) е сред най-престижните конкурси за фотография в света. Създаден с мисия да превърне тосканския град Сиена в световна столица на фотографията, той събира хиляди професионалисти и любители от десетки държави.

Журито се състои от международни експерти – фотографи, редактори и куратори, които оценяват творбите по най-високи професионални стандарти. Отличените произведения стават част от престижна изложба в Сиена и ежегоден фото каталог, а събитието се съпътства от фестивал с изложби, лекции и срещи.

Важно уточнение: конкурсът не допуска участия със снимки, създадени чрез изкуствен интелект – гаранция за автентичност и уважение към фотографското изкуство.

