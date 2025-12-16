Българска асоциация на ветераните миротворци подкрепи Камбоджа

До: Негово Превъзходителство г-н Чеа Чанборибо,

Посланик на Кралство Камбоджа в България

Ваше Превъзходителство

С настоящото писмо за подкрепа се обръщаме към Вас в качеството Ви на законен представител на Кралство Камбоджа в Република България, за да Ви предадем най-искрените си поздрави и дълбокото си уважение от името на българските миротворци, които с чест служиха в Преходната администрация на ООН в Камбоджа (UNTAC).

Камбоджа не е непознато име за нас. Това е страна, в която служехме и живяхме, където споделяхме трудности и надежди, където бяхме свидетели на куража на един народ, решен да възстанови живота си от пепелта на дълъг и продължителен конфликт. Камбоджа е и земя, където някои от нашите сънародници дадоха живота си, а други бяха ранени в името на мира. Тези от нас, които някога носеха сините каски на ООН на камбоджанска земя, знаят много добре цената на мира. Тя се плаща с кръв, с саможертва и с тихото търпение на обикновените хора, които копнеят за стабилност и достойнство.

С дълбоко съчувствие следим с голяма загриженост последните събития по границата между Камбоджа и Тайланд. Тези събития засягат не само сигурността, но и историята и културното наследство на Кралство Камбоджа. Свещените храмове, които са предмет на спора, са част от древното наследство на кхмерите — съкровища на човешката цивилизация, които трябва да бъдат защитени, съхранени и почитани. Те са мълчаливи свидетели на минали векове и трябва да служат за обединение, а не за разделение на народите в региона.

С настоящото изразяваме солидарността си с Кралство Камбоджа в правото му на суверенитет, сигурност и културно достойнство. В същото време подчертаваме, че трайно решение не може да бъде постигнато чрез употреба на сила или конфронтация. Диалогът, взаимното уважение и прилагането на международно признати механизми са единствените пътища към устойчив мир.

Обединените нации, чрез своите инструменти и посредничество, остават подходящата рамка за разрешаване на такива спорове в дух на справедливост и неутралност.

Призоваваме правителствата на Кралство Камбоджа и Кралство Тайланд да се въздържат от решения и действия, които могат да доведат до ескалация, и да представят своите различия пред международната общност, където законът и дипломацията могат да надделеят над силата. Мирът може да е труден, но войната винаги е разрушителна. Като миротворци ние добре знаем, че веднъж пролята кръв оставя рани, които траят поколения наред.

Приятелството между народите на Република България и Кралство Камбоджа по времето на UNTAC е записано в историята, когато нашите войници стояха рамо до рамо с вашия народ в момент на преход и надежда. Това приятелство остава живо и днес. Моля, бъдете сигурни, че Асоциацията на българските ветерани миротворци (ABVP) помни

Камбоджа с обич, почита нашите загинали другари с уважение и подкрепя вашите стремежи за бъдеще на мир, суверенитет и уважение.

Ваше Превъзходителство

Моля, приемете уверението за нашето най-високо уважение, спомен и солидарност с Вас и народа на Кралство Камбоджа.

Подписано

Полковник инж. Стефан Давидов

Председател на АБВП

Сержант Иво Христосков

Секретар на АБВП

София, 15.12.2025

