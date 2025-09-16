Българо-китайски бизнес форум се проведе в София
В България се провежда Осемнадесета сесия на Българо-китайската смесена комисия за икономическо сътрудничество. Част от това голямо икономическо събитие беше Българо-китайският бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата със съдействието на Посолството на Китайската народна република в България.
Събитието премина при огромен интерес от страна на бизнес представите от двете държави. От китайска страна присъстваха 35 компании, а от българска страна – 85.
Китайската делегация беше водена от заместник-министъра на търговията на Китай, господин Лин Дзи.
Официалните гости на събитието бяха Н. Пр. извънредният и пълномощен посланик на КНР в България госпожа Дай Цинли, г-н Фан Дункуей, член на УС и главен секретар на Китайската търговска палата в ЕС, господин Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, заместник – министри от българското правителство, представители на държавни институции.
Събитието бе открито от господин Петър Дилов министъра на икономиката и индустрията, в качеството си на домакин и съпредседател на Смесената комисия. Той акцентира в няколко важни момента: „ България и Китай имат над 75 годишна история на приятелство и сътрудничество. Стокообменът между двете държави през 2024 е близо 4 милиарда щатски долара, а само през първата половина на тази година достига 2 милиарда щатски долара.“ Той продължи: „Наред с традиционните направления на сътрудничество, ние виждаме потенциал в областите като зелени технологии и енергийна ефективност, туризъм, логистика, транспортни връзки и други сектори на икономиката. Разбира се, международната икономическа среда е сложна, но именно в такива условия е още по-важно да работим в сътрудничество и да търсим решения, които подкрепят бизнеса и от двете страни.“
Изказване към присъстващите направи господин Линг Дзи, заместник министър на търговията на Китай. Той постави няколко точки. На първо място той изтъкна, че България е втората страна в света, която установява дипломатически отношения с Нов Китай – вече 76 години.
Друг важен акцент от неговото изказване беше, че в България инвестиции, направени от китайски компании възлизат над 180 милиона щатски долара и са във сферата на земеделието и леката промишленост и е важно да продължи да се инвестира в България. Особено внимание обърна на факта, че Китай е втората в света държава по внос на стоки и препоръча да бъде задълбочено сътрудничеството с внос на български стоки в Китай.
Господин Лин Дзи сподели, че двете държави би било добре да работят в няколко направления – да се участва в изложения, да се задълбочат инвестициите и да се работи за изграждането на мултилатерализъм.
След него обръщение направи Нейно Превъзходителство госпожа Дай Цинли. Тя заяви, че България и Китай трябва да задълбочат търговските си отношения и се обърна към всички представители на бизнеса в залата с уверението, че тя и нейният екип от посолството са отворени да съдействат, подкрепят и помагат на всички компании, които се нуждаят от информация и контакти.
Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева сподели, че сътрудничеството между България и Китай в сферата на земеделието се развива активно и се разширява. Също така тя сподели, че през 2022 и 2023г. България заема първо място сред страните от Централна и Източна Европа по отношение износа на земеделски и хранителни стоки за Китай.
Изказванията продължиха с обръщенията на председателя на Българската търговско-промишлена плата, господин Цветан Симеонов, както и на г-н Фан Дункуей, член на УС, главен секретар на Китайската търговска палата в ЕС.
След официалното откриване, програмата на форума продължи с представянето на презентации от българска и китайска страна.
Българска агенция за инвестиции, беше представена от г-н Юлиян Балчев, главен секретар. Той очерта инвестиционната среда в България, както и даде полезна практична информация за потенциалните китайски инвестиции.
Национална компания Индустриални Зони ЕАД, беше представена от г-жа Яна Младенова, началник-отдел “Бизнес развитие и проекти“. Тя сподели информация за икономическите зони и какви са техните предимства и формите на съдействие, които компаниите могат да получат.
Банка на Китай (Европа), беше представена от г-н Джао И, заместник-генерален мениджър, които представи стратегиите и плановете на банката и как те биха били полезни както на българския бизнес, така и на евентуални смесени българо – китайски дружества.
Форумът продължи с двустранни бизнес срещи. Разменяха се контакти, уговаряха се допълни срещи с обещание за повече информация и сътрудничество.
Впечатлението, което остави форумът е, че българският и китайския бизнес са готови за съвместни бизнес проекти, както и представителите на двете държави декларираха намерението си за подкрепа на бизнесите относно разширяването и развитието на двустранните икономически отношения.
Срещите на официалната делегация от Китай продължава с български държавни институции.
Текст: Кристина Тенева
Снимки: Иван Златанов
Bulgarian-Chinese business forum held in Sofia
The 18th session of the Bulgarian-Chinese Joint Commission on Economic Cooperation is being held in Bulgaria. Part of this major economic event was the Bulgarian-Chinese Business Forum, organized by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry with the assistance of the Embassy of the People’s Republic of China in Bulgaria.
The event attracted enormous interest from business representatives from both countries. Thirty-five companies attended from China and 85 from Bulgaria.
The Chinese delegation was led by Mr. Lin Ji, Deputy Minister of Commerce of China.
The official guests at the event were H.E. Ms. Dai Qingli, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to Bulgaria, Mr. Fan Dongquai, Member of the Board and Secretary-General of the China Chamber of Commerce in the EU, Mr. Tsvetan Simeonov, President of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Deputy Ministers from the Bulgarian Government, and representatives of state institutions.
The event was opened by Mr. Petar Dilov, Minister of Economy and Industry, in his capacity as host and co-chair of the Joint Commission. He highlighted several important points: „Bulgaria and China have a history of friendship and cooperation spanning more than 75 years. Trade between the two countries in 2024 amounted to nearly US$4 billion, and in the first half of this year alone it reached US$2 billion.“ He continued: „Along with the traditional areas of cooperation, we see potential in areas such as green technologies and energy efficiency, tourism, logistics, transport links, and other sectors of the economy. Of course, the international economic environment is complex, but it is precisely in such conditions that it is even more important to work together and seek solutions that support business on both sides.“
Mr. Ling Ji, Deputy Minister of Commerce of China, addressed the audience. He raised several points. First, he pointed out that Bulgaria was the second country in the world to establish diplomatic relations with New China, 76 years ago.
Another important point in his speech was that investments made by Chinese companies in Bulgaria amount to over US$180 million and are in the fields of agriculture and light industry, and that it is important to continue investing in Bulgaria. He drew particular attention to the fact that China is the world’s second largest importer of goods and recommended deepening cooperation on the import of Bulgarian goods into China.
Mr. Lin Ji said that it would be good for the two countries to work in several areas—participating in exhibitions, deepening investments, and working to build multilateralism.
After him, Her Excellency Ms. Dai Qingli made a speech. She stated that Bulgaria and China should deepen their trade relations and addressed all business representatives in the hall with the assurance that she and her team at the embassy are open to cooperating with, supporting, and assisting all companies that need information and contacts.
Deputy Minister of Agriculture and Food Dr Lozana Vasileva said that cooperation between Bulgaria and China in the field of agriculture is actively developing and expanding. She also said that in 2022 and 2023, Bulgaria will rank first among Central and Eastern European countries in terms of exports of agricultural and food products to China.
The speeches continued with addresses by the Chairman of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Mr. Tsvetan Simeonov, and Mr. Fan Dongquai, member of the Executive Board and Secretary General of the Chinese Chamber of Commerce in the EU.
After the official opening, the forum program continued with presentations from the Bulgarian and Chinese sides.
The Bulgarian Investment Agency was represented by Mr. Julian Balchev, Chief Secretary. He outlined the investment environment in Bulgaria and provided useful practical information for potential Chinese investments.
National Company Industrial Zones EAD was represented by Ms. Yana Mladenova, Head of the Business Development and Projects Department. She shared information about the economic zones and their advantages, as well as the forms of assistance that companies can receive.
Bank of China (Europe) was represented by Mr. Zhao Yi, Deputy General Manager, who presented the bank’s strategies and plans and how they would be beneficial to both Bulgarian businesses and potential Bulgarian-Chinese joint ventures.
The forum continued with bilateral business meetings. Contacts were exchanged, follow-up meetings were arranged with promises for more information and cooperation.
The impression left by the forum is that Bulgarian and Chinese businesses are ready for joint business projects, and representatives of both countries declared their intention to support businesses in expanding and developing bilateral economic relations.
The meetings of the official delegation from China continue with Bulgarian state institutions.
Text: Kristina Teneva
Photos: Ivan Zlatanov