България между предизвикателства и неизползван потенциал

България се намира в един от най-критичните моменти на своето съвременно развитие.

Геополитическите промени, демографският срив, икономическите сътресения и отслабващите институции поставят под въпрос бъдещата роля на страната ни в региона и в Европа. За много анализатори България се превръща в периферия – територия с намаляващи функции и ограничен суверенитет.

Но зад тази тревожна картина стои и една друга истина:

държавата ни разполага с огромен, но все още неизползван потенциал, способен да промени хода на развитието ни. Този потенциал не се изчерпва само с гражданите, живеещи в страната. Той включва и всички онези българи извън пределите на Родината, които продължават да пазят езика, културата, идентичността и предприемаческия си дух.

Предизвикателствата – ясни и видими

Десетилетия наред България не решаваше ключови проблеми, а само ги отлагаше.

Така се натрупа поредица от кризи:

критичен демографски спад;

масова емиграция на млади и образовани хора;

деиндустриализация и зависимост от външни икономически модели;

липса на стратегическа икономическа визия;

геополитическа уязвимост в нестабилен Черноморски регион;

отслабване на държавните институции и националната държавност.

В един многополюсен свят държавите, които не защитават интереса си, неизбежно се превръщат в обект, а не в субект на международните процеси. Това е реалността, пред която стоим.

Неизползваният потенциал – българите извън пределите на Родината

Днес повече от всякога трябва да осъзнаем, че България не е само географска територия.

България е общност – духовна, културна, икономическа и историческа, която надхвърля държавните граници.

Българите в Молдова, Украйна, Сърбия, Северна Македония, Западна Европа и по света представляват:

демографски резерв;

икономическа сила и предприемачески капитал;

културен ресурс и идентичност;

естествени посланици на България;

мост към нови пазари и стратегически пространства.

Като председател на Българо-Молдовската търговско-промишлена палата и като човек, роден в Бесарабия — днес Република Молдова — ежедневно виждам как българските общности извън пределите на Родината пазят любовта към България и желанието да допринасят за нейното развитие.

Много често те са по-организирани, по-работливи и по-мотивирани от самите институции у нас.

Това е ресурс, който държавата ни все още не е използвала целенасочено.

Възможността пред България — да изгради своя Български свят

За да възстановим силата на държавата, е необходимо да изградим цялостна стратегическа концепция, основана на три опори:

1. България – държава на всички българи

Българите, живеещи извън пределите на Родината, трябва да се разглеждат като част от един общ национален организъм, а не като формален административен списък.

Те са стратегически актив, а не периферно явление.

2. Икономически коридори и партньорства

Регионът България – Молдова – Украйна – ЕС има потенциала да се превърне в стабилен търговски и логистичен канал, който да укрепи позициите на всички включени държави.

Проекти като „Балкан Трейд Хъб“ показват колко много може да се постигне, когато институции, бизнес и диаспора работят заедно.

3. Мрежа от българи – новата национална сила

Съвременният свят се управлява от мрежи – икономически, информационни, културни.

Българите по света могат да бъдат такава мрежа — ако им дадем визия, организация и инструменти за действие.

Заключение: България все още има шанс

Да, предизвикателствата са огромни.

Да, България изостава икономически, демографски и институционално.

Но това не е краят на нашата история.

Страната ни ще има бъдеще тогава, когато превърне своята разпръсната, но силна общност в единен организъм — в Български свят.

Истинското богатство на България са нейните хора — тук и извън пределите на Родината.

И днес е време този потенциал да бъде използван не на думи, а в реални действия.

Валери Делибалтов е председател на УС на Българо-Молдовската търговско-промишлена палата, роден в Бесарабия — днес Република Молдова

Aвтор: Валери Делибалтов

Източник: brodbg.com

Facebook

Twitter



Shares