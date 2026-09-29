Посланик Листиана Оперананта и български депутати разговаряха за политика, търговия, инвестиции, туризъм и културен обмен

Посланикът на Индонезия в България Листиана Оперананта проведе среща с представители на парламентарната Група за приятелство България–Индонезия.

Разговорите бяха насочени към възможностите за задълбочаване на отношенията между двете държави и разширяване на партньорството в редица области от взаимен интерес.

Акцент върху политическите и парламентарните отношения

Сред основните теми беше развитието на двустранния политически диалог и парламентарното сътрудничество.

Срещите между представители на институциите на България и Индонезия се разглеждат като възможност за поддържане на активен диалог и създаване на нови инициативи между двете страни.

Търговия и инвестиции

Особено внимание беше отделено на икономическите отношения, търговията и инвестициите.

Българските депутати и индонезийският посланик обсъдиха възможностите за насърчаване на икономическите контакти и създаване на условия за по-активно партньорство между бизнеса от двете държави.

Сред ключовите направления в разговорите бяха още свързаността и логистиката, които имат важно значение за развитието на търговските отношения.

Туризъм, култура и контакти между хората

Друг основен акцент беше сътрудничеството в областта на туризма и културата.

Развитието на контактите между хората, културният обмен и популяризирането на България и Индонезия като туристически дестинации могат да допринесат за по-доброто взаимно опознаване на двете общества.

Очакванията са проведената среща да даде допълнителен тласък на двустранните отношения и да създаде предпоставки за конкретни инициативи в областта на политиката, икономиката, инвестициите, логистиката, туризма и културата.