България бе представена като надежден и иновативен партньор на китайската автомобилна промишленост

► Над 350 български компании са ангажирани вече в производството на автомобилни части.

► 80% от сензорите на всички европейски автомобили се произвеждат у нас

► Автомобилната промишленост е най-бързо развиващият се сектор в България през последното десетилетие

В София се проведе бизнес форум на тема „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“, организиран от Българската търговско-промишлена палата със съдействието на Посолството на Китайската народна република в България. Във форума участваха над 50 български и китайски компании от сектора.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието и подчерта, че то има за цел установяване на по-добри контакти, по-активно сътрудничество в бъдеще за взаимна полза на индустриите в България и Китай. „Завидните темпове на растеж на Китай го правят желан партньор“, каза Симеонов и добави, че за България бе известно разочарование, че не произвежда автомобили, а само автомобилни части. Но сега това решение се оказва добро, тъй като страната има неголям пазар, в автомобилния сектор има голяма динамика в пазарното разпределение между брандовете, а ползвателите на автомобили постоянно нарастват.

Симеонов посочи, че над 350 български компании са ангажирани вече в производството на автомобилни части. Те са доказали, че българската инженерна мисъл е с голям потенциал и възможности. Той даде пример с компания от сектора, чужда инвестиция в България, в която процентът на бракуваните произведени части е намален с 10% благодарение на българските професионалисти в бранша.

Председателят на БТПП насърчи китайските компании да си сътрудничат с български партньори, да използват инженерния потенциал и възможностите за правене на бизнес в България. „Трябва да се използва и научно-изследователския и развоен потенциал в България за конкретни резултати, а иновациите в сектора трябва да се защитават като патенти“, посъветва той. Според Симеонов подобно сътрудничество е полезно не само за България, но и за ЕС и Китай, тъй като в конкурентна среда се раждат по-добри решения.

Перспективите пред автомобилния сектор в България са устойчиви, а индустрията ни е готова да затвърди страната като надежден и иновативен партньор в европейската автомобилна екосистема. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на бизнес форума.

В изказването си зам.-министър Барбалов подчерта значителното развитие на автомобилната индустрия в България. „Над 75 хиляди души са заети в сектора, в повече от 350 компании. България е силно интегрирана в европейската автомобилна екосистема, като 80% от сензорите на всички европейски автомобили се произвеждат у нас“, изтъкна той.

Заместник-министърът акцентира и върху стабилността и устойчивостта на българската икономика. „През третото тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 3.2% на годишна база и с 0.7% спрямо второто тримесечие, по предварителни данни на НСИ. Това показва здрава макроикономическа рамка, която създава благоприятна среда за бизнес и инвестиции“, посочи той.

Бе подчертано и стратегическото географско положение на страната и възможностите за привличане на инвестиции с висока добавена стойност.

„Българските фирми-подизпълнители, от своя страна, могат да предложат на чуждестранните инвеститори работна сила, която е доказано конкурентоспособна на европейския пазар, висококвалифицирана и технологично подготвена“, изтъкна още Барбалов.

Във форума взеха участие и Н.Пр. Дай Цинли, посланик на Китайската народна република в България, арх. Любомир Станиславов, главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Автомобилен клъстер България, както и Лиу Уъндзи, заместник-председател на Асоциацията на китайските търговци на автомобили.

Проведоха се множество двустранни бизнес разговори.

