Бъдещите екскурзоводи научиха тайните на Замоскворечие

Вечерното Замоскворечье е особено красиво… това е едно от най-уютните кътчета в центъра на Москва, което много е обичано от московските търговци, писатели, поети и художници.

Неслучайно именно тук, в Лаврушинския преулок, се намира световноизвестният музей, най-голямата колекция от руско изкуство.

А сред съвременните паметници – необичайният фонтан на Адам и Ева, недалеч от метростанция Новокузнецкая. Погледнете внимателно, какво необичайно има в бронзовите статуи на първите хора?

