“Аз мога всичко сама”
И вселената чува … САМА!
И да ти си сама , защото можеш!
Тези които не могат са с мъже!
Или дори и да могат не искат да са сами!
В пъти по лесно е да си с мъж който е мъж!
А именно такъв който да допринася, защитава, осигурява щастие за своята жена! Защото мъжът в здрава мъжка енергия иска да е нужен!
Но ако ти можеш всичко сама, то този мъжки мъж те вижда като равна на него и той няма да тръгне да се конкурира с жена!
Здравата жена казва : “Мога всичко сама, но искам мъж да ми помага за да съм по заредена и щастлива ! С мъжа е в пъти по-прекрасен и лек живота! “
С обич – Деси