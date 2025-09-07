“Аз мога всичко сама”

И вселената чува … САМА!

И да ти си сама , защото можеш!

Тези които не могат са с мъже!

Или дори и да могат не искат да са сами!

В пъти по лесно е да си с мъж който е мъж!

А именно такъв който да допринася, защитава, осигурява щастие за своята жена! Защото мъжът в здрава мъжка енергия иска да е нужен!

Но ако ти можеш всичко сама, то този мъжки мъж те вижда като равна на него и той няма да тръгне да се конкурира с жена!

Здравата жена казва : “Мога всичко сама, но искам мъж да ми помага за да съм по заредена и щастлива ! С мъжа е в пъти по-прекрасен и лек живота! “

С обич – Деси

