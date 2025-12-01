Axios: Преговорите във Флорида бяха за териториите

Преговорите между американската администрация и украинската делегация във Флорида преминаха „твърдо“ и бяха посветени главно на въпроса за новите териториални граници с Русия.

Според информация на Axios, Вашингтон настоява, че Киев трябва да направи отстъпки по отношение на фактическото разграничение, за да се постигне мирно споразумение. За САЩ именно този въпрос е ключов преди визитата на специалния пратеник Стив Уиткоф в Москва.

„Украинците знаят какво очакваме от тях“, заяви източник на изданието във Вашингтон, потвърждавайки, че натискът върху Киев се засилва.

Според данните на портала, американската страна разчита да получи съгласие от украинската делегация за обсъждане на новите териториални реалности, които фактически признават контрола на Русия над значителна част от Донбас. Вашингтон възнамерява да представи тези споразумения на Москва като основа за напредък на мирния план на САЩ.

„Участниците в срещата признаха, че преговорите са били интензивни, но продуктивни, но именно въпросът за границите остава единственият нерешен пункт, който Вашингтон иска да приключи в най-близко време“, се казва в статията.

Както отбелязва Axios, крайната позиция на Киев ще зависи от консултациите със Зеленски, но в Киев разбират, че САЩ очакват именно териториални отстъпки. Сега вниманието се пренасочва към предстоящата среща на Уиткоф с Владимир Путин – в Москва искат да видят реални стъпки от страна на Киев и неговите западни куратори, а не политически декларации.

