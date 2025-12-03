Авторски галаконцерт за 70-годишнината на ставрофорен иконом Кирил Попов в Софийската опера

На 17 декември от 19:00 ч. в залата на Софийската опера ще бъде отбелязана 70-годишнината на отец Кирил Попов.

Авторът на много църковни химни и на музикалната поема „Рилският пустинник“, посветена на житието на покровителя на България св. Йоан Рилски, е поканил хорови формации, които ще изпълнят негови композиции, създадени в различни години. Това са Камерен хор „София“ при старинен храм „Св. София“ с диригент д-р Мария Русева; Мъжки хор при катедралния храм „Св. Неделя“ с диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов; Детско-юношески хор „Св. Серафим Софийски“ с диригент Анелия Кочева; Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел – Ангелогласният“ с диригент Кристиан Попов; Смесен хор „Ave Musica“ с диригент Таня Никлева; Софийски свещенически хор с диригент ставрофорен иконом д-р Кирил Попов; Смесен хор на БНР с диригент Любомира Александрова.

Във втората част на концерта ще бъдат изпълнени фрагменти от музикалната поема „Рилският пустинник“ по текст на Тихомир Павлов и оркестрация на Георги Стрезов. Участват солисти, оркестър и хор на Софийската опера с диригент Жорж Димитров, диригент на хора Виолета Димитрова и детски хор с ръководител Димитър Костанцалиев.

На 10 май 2023 г. се състоя премиерата на „Рилският пустинник“, която се превърна в химн за възхвала на делото и почит към подвига на св. Йоан. През 2024 г. в режисурата на Пламен Карталов творбата на отец Кирил Попов беше грандиозно пресъздадена на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. И през това лято хиляди зрители изпълниха трибуните за спектаклите включени в програмата на фестивала „Опера на площада“. За следващото лято са планирани още представления на площада, посветени на 1150-годишнината от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски Чудотворец.

Ставрофорен иконом д-р Кирил Попов завършва Софийската духовна семинария, а през 1981 г. и Духовната академия. През 1982 г., по решение на Св. Синод на БПЦ, е изпратен като аспирант в Московската духовна академия, където специализира хорово дирижиране, индивидуално учи хармония и композиция при изтъкнатия руски композитор, музиковед и педагог Владимир Мартинов и защитава кандидатска (докторска) дисертация на тема „Развитие на осмогласието в Руската и Българската православни църкви“. Завършва диригентския клас с присъдено отличие „Златен камертон“.

След завръщането си в България преподава източно църковно пеене и хорово пеене в Софийската духовна семинария, дирижира хора при катедралния храм „Св. Неделя“ – София, работи като научен сътрудник в Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия. Преминава следдипломна квалификация по хорово дирижиране в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София в диригентския клас на проф. Васил Арнаудов. От 17.03.1986 г. е диригент на Софийския свещенически хор. През лятото на 2000 г. приема духовен сан. От 01.11.2013 г. е енорийски свещеник в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя” в София.

Отец Кирил Попов е носител на ордена на Руската православна църква „Преподобни Сергий Радонежски” – трета степен (2014 г.) и ордените на Българската православна църква „Свети Климент Охридски“ – първа степен (2016 г.) и „Св. Йоан Кукузел“ (2023 г.).

